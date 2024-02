La infraestructura escolar y el aprendizaje

La carencia de servicios básicos e infraestructura escolar adecuada representa un obstáculo importante para el aprendizaje en México.

En pleno siglo 21, el sistema de educación pública aún padece problemas como desabastecimiento de agua potable, falta de energía eléctrica y la insuficiencia de baños, cuestiones que dificultan el funcionamiento cotidiano en una de cada tres escuelas que no cuentan con la totalidad de servicios básicos en sus instalaciones (Mejoredu, Cifras Ciclo Escolar 2021-2022).

Lamentablemente, México ha navegado a ciegas por mucho tiempo, cuando de prestar atención a las necesidades de infraestructura escolar se trata. El único censo que levantó muestralmente información respecto al estado de infraestructura de los planteles fue el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE), llevado a cabo hace más de una década.

A pesar de la existencia de organismos como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) y otros similares creados en los estados, no se cuenta con un diagnóstico actualizado que explique lo que ocurre en todas las escuelas del país. Debido a esto, calcular el costo total de rehabilitar y reconstruir los planteles para que cuenten con condiciones óptimas para el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes resulta tremendamente complejo.

En estados como Sinaloa, la autoridad educativa local ha indicado que uno de cada dos planteles requería apoyos de mejoramiento de la infraestructura. Si dicha proporción se repitiera a nivel nacional, resulta evidente que se está frente a un escenario que requiere una intervención del gobierno federal y de los gobiernos estatales mucho más fuerte que la de programas como La Escuela es Nuestra.

La correlación entre las condiciones de infraestructura educativa y los resultados de aprendizaje, es un tema ampliamente documentado en la literatura académica (Barrett et al., 2018). Las condiciones físicas de los planteles educativos tienen un impacto directo en la motivación, la atención, y, en última instancia, en el rendimiento académico de los estudiantes. Por supuesto, el aprendizaje nunca dependerá totalmente de las condiciones de infraestructura.

Pero el estado de los edificios, de los patios, de los baños, la calidad de los recursos académicos y para el desarrollo integral que se encuentren o no disponibles, marcará una diferencia importante en el tipo de oportunidades educativas que ofrecen las escuelas.

La mejora de la infraestructura escolar debe ser vista, por lo tanto, no solo como una cuestión de simple comodidad o de apariencia, sino que se trata de un pilar fundamental para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y jóvenes.

Con infraestructura insuficiente, la educación pierde parte importante de su potencial de generación de justicia educativa y social. A las portas de la campaña electoral más importante en la historia de México, dar importancia a la inversión en infraestructura educativa y servicios básicos dentro de las escuelas es fundamental para que nadie se quede afuera.

POR GUSTAVO ROJAS AYALA

Director de Investigación en Mexicanos Primero

