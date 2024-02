La Ciudad se seca

La Ciudad de México está experimentando su peor crisis de agua en la historia. Según los especialistas, si no se toman las medidas de emergencia necesarias existe un riesgo latente de colapso y con ello una emergencia social.

¿A qué se debe esta crisis? A que Morena y quienes han gobernado la Ciudad de México no han realizado una inversión importante para dar mantenimiento a la red de agua, para erradicar las fugas y crear mecanismos para aprovechar y reciclar el agua de lluvia. En 27 años de gobierno su incapacidad por atender un problema que sabían se acercaba ha sido total.

Se prevé que la sequía activará el semáforo rojo en los meses de mayo y junio, la gente se quedará sin agua, por más que lo quieran negar. El problema les explotó en las manos y en el peor momento, en la época electoral, porque saben que los capitalinos se los van a cobrar; aunque hoy quieran negarlo dejaron crecer un problema que era evitable y prevenible.

Esconder el problema, tratar de minimizarlo y negarlo no nos dará agua, vamos a abrir el grifo y no habrá agua porque la realidad ya nos ha alcanzado. Culpar al cambio climático no sirve de nada frente a la ineptitud de quienes han gobernado esta Ciudad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el 2023 fue el año más seco en la historia de México. La Ciudad se abastece por dos vías, el Sistema Cutzamala y los pozos profundos, donde hoy tenemos niveles mínimos de agua, insuficientes para abastecer a los capitalinos.

Paradójicamente, la temporada de lluvias que se avecina, augura inundaciones habituales, evaporación del agua y un colapso del drenaje, mientras se desperdician oportunidades de recolectar agua para paliar la sequía. La responsabilidad recae en los gobernantes que no han tomado medidas suficientes para abordar este problema persistente.

Si bien ninguna alcaldía puede resolver el problema del abasto de agua, porque el tema está concentrado en el Gobierno de la Ciudad, si pueden y deben hacer su tarea, como la alcaldía Benito Juárez que logró una captación de agua de lluvia récord en la Ciudad de México, recolectaron 25 millones de litros de agua de lluvia en cinco años, gracias al sistema de captación instalado en los edificios públicos de la demarcación, ¿qué representa esta cantidad? Más 2 mil 500 pipas de 10 mil litros de agua de lluvia que han servido para dar abasto a casas, áreas verdes y el suministrar agua a la alcaldía.

El agua captada representa un ahorro del 40% en el consumo de agua de los edificios públicos y podría estimarse en beneficio de alrededor de 162 mil 500 familias ya que en promedio cada persona gasta 380 litros de agua al día, estima el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Es necesario continuar expandiendo la red de cosecha de lluvia en todas las alcaldías, esta es una política pública panista que debe ser replicada, esto ejemplifica claramente que se pueden implementar soluciones efectivas, con responsabilidad, creatividad y voluntad.

Ante la emergencia es crucial replicar las mejores practicas de cosecha de agua, convocar a la creación de un proyecto sólido, que involucre a expertos y quienes no saben qué hacer con el problema del agua, quienes no han podido resolverlo, simplemente que renuncien.

Por Luis Mendoza Acevedo

Diputado Federal (PAN) Distrito 15, Alcaldía Benito Juárez

Redes sociales FaceBook, Twitter @LuisMendozaBJ

