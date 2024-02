GWL Voices y Barbie: aún falta

Por un lado, las estadísticas demostraron que se puede lograr la paridad de género. Hoy en día, la representación de las mujeres en los equipos de alta dirección no es mala, pero como dijo, María Fernanda Espinosa, directora ejecutiva de GWL Voices: “Esto no es casualidad, se debe a la presión de la sociedad y a las acciones políticas”. Porque no sólo se trata de señalar los números y las gráficas, sino de usar los datos para nombrar los problemas y trazar un mapa de acciones.

La segunda cara de la moneda dejó en evidencia la continua exclusión de mujeres cualificadas a la hora de seleccionar los órganos de gobiernos de las organizaciones internacionales.

El ejemplo más claro, la ONU. Aunque los equipos directivos de muchas organizaciones del sistema de la ONU ya han alcanzado la paridad, este tipo de avances no sirven de mucho cuando vienen acompañados de incongruencias.

En este caso podemos señalar que ninguna mujer ha ocupado el puesto de Secretaria General de la ONU desde 1945. Así mismo, en su Asamblea General, que funciona como órgano de gobierno, las mujeres constituyen sólo 27% de todos los representantes permanentes. Además, 74 hombres y sólo cuatro mujeres han ocupado la presidencia de la Asamblea General.

Espinosa compartió que “los avances en materia de equidad de género no son progresivos ni predecibles”. De ahí el compromiso y la necesidad de estar monitoreando y levantando la voz para asegurar cambios reales.

Las mujeres siguen enfrentando una doble carga en sus carreras cuando quieren sobresalir e ir más lejos: no basta con hacer bien el trabajo, tienen que luchar contra los estereotipos que manchan la percepción de su potencial. Como ejemplo cultural más reciente tenemos la ausencia de nominaciones al Oscar para Greta Gerwig y Margot Robbie.

Quizás haya sucedido lo que los datos de GWL Voices señalan de tantas organizaciones, tres cuartas partes de quienes deciden las nominaciones en la industria son hombres.

Aunque existen problemas sociales más graves, lo que es simbólico y representativo termina moldeando la realidad. Que no pudieran o no quisieran analizar más allá de la superficie para ver lo sustancial y creativa que es la película deja en evidencia que no llegó tarde como muchos alegaron, porque sus temáticas no están superadas ni desfasadas de lo que se vive hoy en día.

Como dijo Espinosa: “Para analizar el presente de las organizaciones, debemos mirar el pasado”. Los datos hablan y este año sólo hay una mujer nominada en la categoría de dirección, mientras que en toda la historia de los premios solo ocho mujeres han estado nominadas como directoras.

En palabras de Hillary Clinton, quien acudió al evento y se pronunció también en contra de la decisión de los Oscar: “El informe de GWL Voices es un registro del trabajo realizado por mujeres que se han puesto de pie y han expuesto sus argumentos una y otra vez, porque nunca se sabe cuándo alguien podría empezar a escuchar. Pero también es una hoja de ruta de lo mucho que nos falta recorrer”.

Por María Milo

MAAZ