USTED lo vio en la RADIO

Corrió como reguero de pólvora mi nombramiento como directora de la H RADIO EDUCACIÓN. H de heroica y ora’ verán por qué lo digo. Simplemente con los mensajes que he recibido a través de las diversas redes en sólo cinco días, ya podría escribir un Stand Up de una hora.

Felicitaciones, hate, peticiones de chamba, unas 50 currícula. Recomendados de primos y tíos, para ver si puedo colocarlos. Y el más sorprendente fue uno que llegó a mi ”insta”, que literalmente me insta a realizar cambios radicales, como éste: “Fernanda, lo primero que tienes que hacer es cambiarle el nombre”. Sinceramente, no creo que ni la mitad de aquellos que me escribieron, hayan escuchado realmente la estación.

Sin embargo, la ubican. Saben que es importante. Que es parte crucial de la cultura y de la historia del país. Aunque no sepan que fue creada el 30 de noviembre de 1924 por José Vasconcelos, entonces secretario de Educación Pública. Importantísimo personaje que no deja de ser polémico (cosa que sería tema de otra columna).

Y como habrán notado, acaba de cumplir 100 años!!! La estación, no Vasconcelos. Algunos todavía recuerdan el activismo de esta emisora en pleno 68, durante las movilizaciones estudiantiles. Un período en el que una postura de este tipo podía significar la muerte. Otros tantos recuerdan a Marcial Alejandro, Emilio Ebergenyi, Paty Kelly, el Cafetero.

RADIO EDUCACIÓN es una emisora pública, si nunca se ha preguntado qué implica ésto, podemos recurrir a una definición sencilla: “es un medio de comunicación que ofrece contenidos de radio y televisión de forma gratuita y abierta, con el objetivo de informar, entretener y enriquecer la discusión pública”. Con la ventaja de que, en Radio Educación, no hay comerciales. Aunque tampoco escuchará cada hora, el reciente éxito de Peso Pluma o algún chismorreo de moda en las redes.

Mi primer contacto con RADIO EDUCACIÓN sucedió hace 30 años. Cuando fui invitada a participar en la barra Rock en la Ciudad, donde transmitía los jueves un programa llamado Caos. Mismo que le sacó canas verdes al músico, escritor y productor Alain Derbez. Cuando sea el momento, mi querido Alain se elevará al paraíso jazzero oliendo a santidad.

En una época muy anterior a la era digital, nosotros ayudábamos a la audiencia a producir un programa de radio con los temas que hubiese elegido. Por ejemplo, un programa que hablaba de los derechos de las personas homosexuales (no se usaba eso de LGBT) y fuimos amenazados vía telefónica por un supuesto General del Ejército, quien mandaba callarnos o ”iría a balearnos”.

En otra ocasión se juntaron sindicalistas de tres grandes empresas que estaban en huelga junto con curas jesuitas de la liberación. Durante dos horas se dedicaron a llamar asesino a Salinas de Gortari, entonces presidente de México. Fueron tiempos retadores, de ruptura y muy divertidos. Larga Vida a Radio Educación.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ