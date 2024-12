Los significados históricos y culturales del inicio de año varían según las tradiciones y calendarios de diferentes civilizaciones. Observemos algunos datos y aspectos destacados.

Calendario gregoriano. En la cultura occidental, el 1 de enero marca el comienzo del nuevo año en el calendario gregoriano, establecido por el Papa Gregorio XIII en 1582. Este cambio buscaba corregir desajustes en el calendario juliano anterior. Celebraciones y rituales. A lo largo de la historia, muchas culturas han celebrado el inicio del año con festividades que simbolizan renovación, esperanza y nuevos comienzos. Por ejemplo, las celebraciones del Año Nuevo chino siguen un calendario lunar y están llenas de rituales para atraer la buena suerte. Marcos agrícolas. Para algunas sociedades antiguas, como los pueblos mesopotámicos y egipcios, el inicio del año estaba ligado a eventos agrícolas como las cosechas o las inundaciones del Nilo, marcando tiempos de siembra y recolección. Ritos religiosos. Muchos períodos festivos relacionados con el nuevo año tienen raíces religiosas. En la antigua Roma se celebraba la fiesta de Janus ( Dios de los inicios), mientras que en otras culturas se realizaban ceremonias para honrar a dioses o espíritus. Reflexión y resolución personal. El comienzo del año también ha sido un momento históricamente significativo para la reflexión personal y establecimiento de metas y resoluciones, esto es especialmente popular en sociedades modernas. Cambio político. En ciertos momentos históricos, como después de revoluciones o cambios dinásticos, se adoptaron nuevos calendarios que reflejaban un cambio en la política o ideología dominante (por ejemplo, tras la Revolución Francesa). Diversidad cultural. Existen muchos otros calendarios alrededor del mundo (como el hebreo, islámico e hindú) donde cada uno tiene su propio significado para el inicio del año basado en sus tradiciones específicas.



Twitter político “X”:

2025 es el año del inicio de la votación para un nuevo poder judicial, habrá que observar muchos detalles como ¿quién elegirá al Consejo de la Judicatura? También seguirán las reformas a leyes, reglamentos y normas como el asunto del nepotismo en los cargos de elección popular, debemos estar atentos a que no se hagan “trampas” al querer “heredar” el cargo y divorciarse de forma exprés para argumentar que un candidato o candidata no es esposo de algún alcalde, diputado o gobernador; también se deben revisar historias personales donde hayan existido actos de corrupción no aclarados, etc. etc.

POR ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

DESDE SAN LUIS DE LA PATRIA

COMUNÍCATE POR X: (@JCMACHINENA)

EEZ