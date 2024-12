La cuenta regresiva inició

El piso mínimo para el nuevo ciclo de la transparencia debe partir con lo que se tiene hoy.

El viernes pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que extingue a siete organismos autónomos, y de acuerdo con las transitorios, como ya lo sabíamos, son hasta 90 días naturales para que expidan las nuevas leyes en materia de acceso a la información y protección de datos personales, y hasta entonces será dejar el cargo los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Dejar el cargo no es ningún problema, yo me casé con el encargo y lo demostré una y mil veces; sin embargo, nos toca cuidar de entrada la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y la información que contiene, ese es un acto de responsabilidad y así lo haré hasta el final.

Como Comisionada del INAI, me siento satisfecha por todo el trabajo que he realizado a lo largo de cuatro años. A varios de los que hoy integramos este Sistema Nacional de Transparencia nos tocó vivir el histórico momento de arrastrar lápiz para la creación de los primeros marcos normativos, y hoy estamos viviendo otro trascendental momento, el de próximamente cerrar las puertas de estas instituciones.

Aún con toda esta incertidumbre, en 2024, en mi Ponencia trabajamos para resolver cinco mil 315 recursos, lo que representó un incremento del 4.9 por ciento, y cuyas temáticas fueron principalmente trámites, condiciones laborales, estadísticas, presupuesto, salud, contrataciones y programas sociales; así como derecho ARCOP, expedientes médicos y pensiones.

Muestra de nuestro compromiso con nuestra labor fue el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, que cumplió ocho años en este 2024 y que recibió mejoras como buscadores con inteligencia artificial y una renovación total que la hace más ágil y sencilla de usar tanto para la sociedad como para sujetos obligados y órganos garantes locales.

Hoy en día no sabemos qué va a pasar con una de las herramientas clave para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la PNT, la cual es un referente a nivel mundial, pues en ella se encuentra la información pública de cada municipio, gobierno estatal, sindicatos, universidades, dependencias de la administración pública federal, fideicomisos, entre otros.

Hasta el último día voy a seguir trabajando con mi equipo y entregaremos las llaves cuando sea el momento: seguiremos defendiendo y fortaleciendo los derechos que tienen todas y todos los mexicanos desde la trinchera que siga en la vida. Lo mejor en materia de transparencia es lo que teníamos hoy.

Seguiré pensando que se pudo haber salvado esta institución, sin embargo, el estigma contra la misma desde hace años y la desinformación, jugaron un papel importante; y en una autocrítica, también no ayudó no haber aceptado ir una reingeniería a tiempo, las decisiones se tomaron demasiado tarde y no vi a una defensa de los anteriores y de algunos ex Comisionados, en especial que, por sus actuaciones del pasado, nos alcanzaron en el presente.

POR JULIETA DEL RÍO

COMISIONADA DEL INAI

@JULIETDELRIO

EEZ