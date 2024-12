Pronósticos de los partidos sabatinos de la NFL

Houston Texans (9-5) vs. Kansas City Chiefs (13-1).

Como regalo anticipado de Navidad, a partir de este fin de semana, podremos disfrutar de los mejores partidos de la NFL desde el sábado. Para esta ocasión los actuales líderes y bicampeones de la Liga (Chiefs) serán los encargados de inaugurar la jornada, cuando reciban a Texans.

La semana pasada, Kansas se llevó un susto cuando Patrick Mahomes tuvo que abandonar durante el último cuarto en contra de los Browns, debido a una aparatosa tacleada; sin embargo, este hombre parece hecho de acero, pues desde 2019 no se ha perdido por lesión ni un solo encuentro.

Aunque los Chiefs no piensan ceder ni un paso en la lucha por la supremacía de la Conferencia Americana, ya que para ellos es vital ganarse esa semana extra de descanso. La ofensiva encabezada por Mahomes, a pesar de los intentos, ha seguido batallando. DeAndre Hopkins no ha logrado convertirse en el hombre confiable que esperaban que pudiera ser e Isiah Pacheco no ha podido regresar a ser el mismo.

Texans, por su lado, ya amarró el liderato de su división; sin embargo, ha dejado bastantes dudas esta temporada, comenzando con su quarterback C.J. Stroud, quien no ha sido ni la sombra del jugador que conocimos en su año de novato. Únicamente Nico Collins y Joe Mixon han logrado sobresalir del resto.

Pronóstico: Houston Texans 16-20 Kansas City Chiefs.

Pittsburgh Steelers (10-4) vs. Baltimore Ravens (9-5)

El plato fuerte de esta doble jornada llega en la tarde, con una de las mayores rivalidades de la NFL. Los Ravens buscarán quitarse la paternidad que han ejercido los Steelers sobre ellos.

Baltimore llega como amplio favorito en las apuestas (-6.5 puntos), ya que los Steelers han tenido varios problemas a la ofensiva en las últimas dos semanas, en las cuales Russell Wilson no ha sido capaz de rebasar las 200 yardas por pase, ya que ha extrañado a George Pickens, quien es su receptor principal, y se encuentra descartado de nueva cuenta, por lo que dependerá del veloz Calvin Austin y del veterano Mike Williams.

Najee Harris y Jaylen Warren tendrán que hacer un mucho mejor trabajo por tierra, si quieren abrir a la defensiva de los Ravens, ya que la semana pasada esta dupla de corredores únicamente logró conseguir 26 yardas en contra de los Philadelphia Eagles.

La defensiva de los Steelers siempre ha sido una de las principales fortalezas con las que ha contado la franquicia, pero no pueden dejarles todo el trabajo a ellos, ya que no será tan sencillo detener al quarterback Lamar Jackson, quien viene de tener su mejor actuación al haber lanzado cinco pases de anotación, la semana anterior.

Para Ravens esta es la ocasión que tanto han estado esperando para cobrar venganza, y con ello alcanzar a los Steelers en el liderato de la División Norte de la Conferencia Americana.

Pronóstico: Pittsburgh Steelers 17-24 Baltimore Ravens.

POR DIEGO CARREÑO

COLABORADOR

@DIEGOCARRENOFF

MAAZ