Corrieron a todos los negociadores

EN LOS ÚLTIMOS 40 años, siete gobiernos de México han negociado 14 acuerdos comerciales con 50 países.

Como destino fatal, nunca habíamos tenido una negociación política con un presidente de los Estados Unidos tan fuerte y un gobierno mexicano tan novato.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum. (Créditos: El Heraldo de México)

Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas y llegando a Andrés Manuel López Obrador, México llegó a formar más de 300 negociadores de talla internacional.

Fueron autoridades en materia de deuda externa, derechos migratorios, inversión extranjera y comercio y muchos de esos mexicanos llegaron a ocupar cargos en organismos multilaterales.

Miguel de la Madrid. (Créditos: El Heraldo de México)

Y como ironía del destino, en los próximos meses el gobierno mexicano enfrentará la negociación política y económica más importante en la historia moderna del país.

Lo hará con funcionarios en las secretarías de Economía, Agricultura, Hacienda, Trabajo y Relaciones Exteriores, con muy pocas tablas empresariales y de gobierno en canchas internacionales.

Varios negociadores mexicanos de décadas comentan que desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero sobre todo en el de López Obrador, se truncó el servicio civil de carrera de negociación comercial.

Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo concentraron la negociación del primer T-MEC, luego Marcelo Ebrard se llevó a Cancillería lo poco que quedó del equipo negociador y Raquel Buenrostro desmanteló la subsecretaria de Negociaciones Comerciales Raquel Buenrostro. (Créditos: El Heraldo de México)

Los viejos lobos de mar de las negociaciones comerciales y de deuda externa sugieren al equipo de gobierno de Claudia Sheinbaum algunos “mandamientos” o “reglas de oro” del Manual del Negociador:

1.- Nunca te pelees con Donald Trump en el X o en otra red social, porque seguramente vas a perder.

2.- No escribas cartas, y menos las leas ante la opinión pública, porque tu interlocutor tiene más músculo que tú. Si rebota vuelves a perder.

3.- Toma el teléfono y habla en privado con la contraparte, para bajar la presión en la opinión pública.

4.- No debes entrar a competir con Trump en una guerra de interpretaciones.

5.- Debes entender que esta no es una negociación comercial internacional como otras. Esta es una negociación política emocional después de una elección.

6.- Para tranquilizar y desactivar a Trump, hay que “intercambiar victorias de sustancia y mediáticas”.

Para bajar “la presión del fentanilo”, los expertos sugieren dar golpes espectaculares de corto plazo, como capturar líderes de la delincuencia organizada y extraditarlos inmediatamente.

Asimismo, destruir laboratorios de los cárteles que más producen esa droga.

También sacrificar algunos políticos que se sabe son parte de la delincuencia organizada (incluso algún gobernador o exgobernador), fiscales, jefes de zona militar y/o jefes policiacos de estados “calientes”.

Reestablecer programas de cooperación con las agencias de seguridad como la DEA y FBI, entre otras.

Algo similar deben hacer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República. Omar García Harfuch. (Créditos: El Heraldo de México)

El trabajo conjunto de los secretarios de Seguridad, Omar García Harfuch, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para atacar el lavado de dinero va ser una buena señal para el gobierno de Trump.

La 4T tiene dos meses para darle a Trump medallas que se cuelgue al pecho y decir que incluso antes de iniciar su gobierno, Claudia Sheinbaum, dio muestras suficientes de cooperación contra el fentanilo. Rogelio Ramírez de la O. (Créditos: El Heraldo de México)

EN MESES PASADOS una asociación campesina presentó denuncia formal ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige Efraín Morales, en contra de la embotelladora de agua Niagara Bottling. Acusan a la empresa norteamericana de acaparar el agua del Municipio de Soyaniquilpan, Estado de México. Esta zona se caracteriza por el alto estrés hídrico y se encuentra en veda desde 1954. El colectivo señala que fue durante la administración de Enrique Peña Nieto que la Conagua, cuando la dirigía David Korenfeld, le obsequió, en tiempo récord, una concesión a la transnacional presidida por Andrew Peykoff, para extraer la nada despreciable cantidad de casi 3 mil millones de litros de agua al año.

Estas aguas, según sostiene la asociación denunciante, son embotelladas y vendidas en el país vecino del norte, así como a cadenas de lujo de autoservicio como Costco que comanda Mauricio Talayero y Sam´s Club que capitanea Todd Harbaugh. Y el problema no acaba ahí, pues la autoridad hidráulica federal aparentemente optó por darle carpetazo a la denuncia y proteger los intereses de la embotelladora frente a aquellos del campesinado. Por lo pronto, la asociación campesina, ya presentó un amparo. En su demanda, el colectivo agrario alega contar con un criterio interno de las oficinas centrales de la propia Conagua en el que se señala que en México la actividad consistente en embotellar y vender aguas nacionales al público no está permitida. De confirmarse este criterio, la legalidad de la industria entera pendería de un hilo. Pero esta batalla está lejos de terminar. Andrew Peykoff. (Créditos: El Heraldo de México)

LA JEFA DE Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y los grupos parlamentarios del Congreso local acordaron que no habrá sorpresas con cambios de usos de suelo, ni regulación de polígonos de actuación, ni aprovechamientos o transferencias de potencialidad de construcción de una alcaldía a otra hasta que no esté listo el Programa de Ordenamiento Territorial. Los permisos o solicitudes de construcción de las megaobras están congelados hasta que no exista la regulación, se cumpla con la normativa y se realicen de conformidad con los vecinos y la vocación de cada colonia o zona urbana. Por ello, desarrollos como el de Palmas 915 que pretende construir Grupo Gicsa, de Abraham Cababie, en Lomas de Chapultepec, están suspendidos y podrían ser cancelados definitivamente si no cumplen con los ordenamientos de cada colonia, barrio y alcaldía. En ese caso, las Comisiones de Participación Comunitaria reiteran que en esta avenida solo está permitido construir tres niveles y no 17 sobre la banqueta y 11 subterráneos. El potencial de construcción fue trasladado de manera ilegal y los 10 predios que ocupan la manzana de Palmas, Sierra Gorda y Cerro Pichahua tienen uso de suelo habitacional unifamiliar la mayoría y plurifamiliar sólo un par de ellos. Hay una juicio administrativo entre las Secretarías de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, y del Medio Ambiente, por haber violado la ley de construcción durante el gobierno de Víctor Hugo Romo en la delegación Miguel Hidalgo, en el entonces gobierno de Miguel Angel Mancera. Abraham Cababie. (Créditos: El Heraldo de México)

LE PLATIQUÉ QUE Allianz perdió un procedimiento judicial ante uno de sus clientes, Guillermo Antonio Paredes, que la demandó porque la póliza de ahorro e inversión contratada resultó ser falsa. Ya fue resuelto en definitiva por un Tribunal Colegiado de Circuito. La aseguradora que preside Bernd Valtingojer pretendía que su agente que realizó la operación fraudulenta en nombre y cuenta de la institución fuera quien respondiera, aún y cuando el dinero fue depositado por el afectado en las cuentas de Allianz. El juzgado de origen, en cumplimiento a la resolución del Tribunal, resolvió que Allianz es la obligada para restituir el dinero invertido, amén de intereses moratorios desde 2018, aclarando dicha resolución que, si bien el agente de seguros tiene responsabilidad en el tema, es la aseguradora quien deberá repetir en contra de él una vez que haya dado cumplimiento a dicha sentencia. O sea: Allianz deberá dar la cara al usuario por las malas prácticas de sus agentes de seguros. (Créditos: El Heraldo de México)

LA LICITACIÓN PARA adquirir 2 mil 400 claves de medicinas genéricas, de patente y material de curación, terminó como un tianguis. De nada sirvió la investigación de mercado y los buenos deseos expresados en las últimas conferencias mañaneras del subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Este fin de semana a las afueras de Birmex se pudieron observar largas filas de representantes de empresas que ya habían entregado sus ofertas, pero que la directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López, les dio la oportunidad de mejorar sus propuestas: o sea, revirar. Del total de claves, sólo se lograron fincar unas 534. Mil 866 se declararán desiertas porque los laboratorios no quisieron correr riesgos de penalización por los tiempos tan ajustados. Y es que según las bases tendrían que entregar este mes. (Créditos: El Heraldo de México)

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL