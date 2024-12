Transparencia y reconstrucción en Infonavit

La Reforma al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) preocupa al sector empresarial y a los trabajadores.

En todo el paquete de reformas y leyes aprobadas en “fast track” con el que ya se caracteriza el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, sorprendió que Morena y sus aliados, desde la Cámara de Diputados, decidieran analizar y reflexionar a profundidad la reforma al Infonavit, como lo dio a conocer el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal.

Durante los últimos días, opositores al gobierno se encargaron de difundir el contenido de esta reforma, que básicamente le quita fuerza al Comité de Vigilancia del Infonavit, el cual estaba representado equitativamente por nueve integrantes; tres representantes de los trabajadores, tres del gobierno y tres de patrones. Ahora se busca que sean cinco representantes del gobierno, dos de trabajadores y dos de patrones.

Este comité de vigilancia, entre algunas de las facultades que tiene, se encuentra la de la distribución adecuada del dinero de los derechohabientes. Con esta reforma dan facultades para que el presupuesto de la subcuenta de vivienda correspondiente a 2 billones de pesos pueda ser manejado como los titulares lo requieran.

El temor principal de la oposición y sector empresarial es que la distribución de este capital no se haga de forma correcta y miles de trabajadores pierdan su dinero para retiro o para vivienda, pues argumentan que los cambios dentro del comité, en donde el gobierno tendría mayoría, darían la facilidad para que esto suceda.

El día de ayer, el director del Infonavit, Octavio Oropeza, mostró en la mañanera las irregularidades que se viven en el instituto; entre muchas cosas, destacó que notarios, trabajadores del Infonavit, peritos y abogados de más de diez estados de la República están involucrados en lo que llamaron una “pirámide de corrupción”. Esto se trata de múltiples créditos fraudulentos en donde la misma vivienda era vendida hasta cuatro veces. Es por esto por lo que se busca el cambio dentro del comité de vigilancia que, a través de los años, no ha sancionado dichos actos de corrupción.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el fin principal de la reforma es generar un cambio en la estructura del instituto, en donde exista la transparencia y control claro para que los trabajadores conozcan en qué se utilizan sus fondos. Además, en sintonía con lo declarado por el diputado Ricardo Monreal, dejó abierta la posibilidad de mejoras.

Brevemente la presidenta y el director del Infonavit dieron respuesta a los primeros señalamientos en contra de esta reforma, de igual manera se seguirán dando detalles de las anomalías encontradas que, aseguran, son bastantes.

En cuanto a si se sancionaran a los ex titulares del Infonavit, se aclaró que no es el fin principal. ¡Qué bien! Exdirectores como el nuevo morenista Alejandro Murat no tendrá que dar explicaciones, ya que jamás señalaron este modus operandi.

Lo que es un hecho es que la nueva encomienda para Octavio Oropeza será más que un reto. El proyecto de la 4T es ambicioso: construir más de dos millones de viviendas, otorgar créditos de vivienda accesibles, pero sobre todo reestructurar al Infonavit.

Ya veremos…

MADRUGUETES

Apuesta por una justicia equitativa

En medio de divisiones por la primera elección del Poder Judicial, la llegada de un perfil como el de Carlos Odriozola Mariscal a la lista de aspirantes a la Suprema Corte, despierta interés. El también fundador del Centro Contra la Discriminación (CECODI), se presenta como un abogado independiente, ajeno a filiaciones políticas, con 30 años de experiencia litigando en temas de derechos humanos. Destacan en su trayectoria casos que alcanzaron notoriedad mediática y que han sentado importantes precedentes. Entre ellos, litigios que abordaron la discriminación laboral por edad y discapacidad, con resoluciones impulsadas por ministros como Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero, lo que derivó en jurisprudencias clave. Para la 4T, el foco de esta contienda es encontrar perfiles que garanticen una justicia más efectiva y equitativa; esto significa juzgadores con vocación probada, pero también con resultados que trasciendan lo jurídico y toquen lo social.



Apuesta por la IA

En un mercado global donde la Inteligencia Artificial (IA) avanza aceleradamente, la empresa Creai, fundada en 2023 y dirigida por Franco Palacios, ha logrado multiplicar sus ingresos casi 20 veces en su primer año completo de operaciones. Con soluciones innovadoras de machine learning, modelos predictivos y automatización robótica de procesos, la compañía ha encontrado terreno fértil en sectores como logística, banca y salud, además de haber probado ser un aliado clave en la transformación digital de empresas en América Latina y mercados internacionales. Para 2025, Creai pondrá el ojo en el mercado estadounidense, respaldada por un equipo que ha crecido exponencialmente, de cuatro a más de 100 colaboradores en apenas 18 meses. Es un hecho que la inteligencia artificial llegó para quedarse, y empresas como Creai han demostrado que, con innovación y estrategia, la competitividad y la eficiencia están al alcance.

Herrejón a proceso

Sin duda, deben reconocerse los esfuerzos de la Fiscalía mexiquense, encabezada por José Luis Cervantes, para lograr la vinculación a proceso de Óscar Herrejón Caballero, extraditado desde Italia en noviembre pasado. Y es que tuvieron que pasar casi cuatro años para que el empresario enfrentara formalmente una de las dos denuncias por abuso sexual presentadas en su contra por extrabajadoras. Su captura, ocurrida en junio, se dio mientras asistía a la boda de su hijo, Manuel Herrejón Suárez, directivo de Casa de Bolsa Masari, en el país europeo. Cabe destacar que la cercanía de esta familia con diversos políticos de los sexenios príistas y panistas, han mantenido el caso bajo el escrutinio. Por ello, el actuar de las autoridades judiciales locales y federales será clave para garantizar un proceso sólido.

