La única manera es dividiéndose

Después de varios análisis frente a las cámaras de la televisión, micrófonos de la radio, líneas en periódicos, revistas y portales digitales, donde aseguramos que la oposición está acabada, moralmente derrotada y casi destruída, he recibido un buen número de correos electrónicos, donde me manifiestan de todo.

Unos coinciden perfectamente con el diagnóstico; otros, que odian a la 4T y López Obrador, se manifiestan muy enojados, pero no pueden quitarle ni una coma o una tilde al problema que tienen el PRI, PAN y MC; unos más sólo lamentan la situación, y en un email me piden que haga un pronóstico de cuándo perderán las elecciones Morena y sus aliados.

La respuesta es muy fácil: cuando se desunan. La hegemonía en el PRI logró gobernar desde 1929 hasta el año 2000, porque todo lo decidía un solo hombre.

Giovanni Sartori lo observó y lo escribió: el Revolucionario Institucional es un sistema de partido hegemónico impresionante, en el cual el pluralismo y la participación se ven limitados por la monopolización del poder.

En 1990, Mario Vargas Llosa calificó al sistema político mexicano como la Dictadura Perfecta, caracterizada por la permanencia -no de un sólo hombre-, sino de un sólo partido. Dijo en aquella ocasión que eran inamovibles.

No se movían las hojas de los árboles, si no soplaba el Presidente en turno; no importaban mucho los estudios o la carrera personal, lo único que contaba para ser senador, diputado, gobernador o candidato a Los Pinos, era la cercanía al titular del Ejecutivo Federal.

Con la llegada de AMLO en 2018 regresamos a la centralización del poder, al presidencialismo y al corporativismo.

Claro, con otro lenguaje y otras formas, pero muy similar a lo que ya habíamos vivido.

En 1987 empezó la debacle: Cárdenas, Porfirio e Ifigenia se fueron del PRI. Se divorciaron del poder, se le revelaron al Presidente.

Con la creación del PRD empezó la competencia, sumado a una oposición muy bien organizada, representada por Acción Nacional.

De la misma manera pasará con Morena. La única manera de que pierdan el poder, ante la muy débil, chafa, adormecida, decaída, frágil, endeble, timorata, cobarde, blanda y enclenque oposición, es que se dividan.

La pregunta es ¿cuándo se dividirán? ¿2030, 2036... 2090?

COLOFÓN:

+ Nos cayó la noticia como balde de agua fría en La Santísima Trinidad. El domingo por la mañana no había información; pero confirmamos la nota: habían asesinado al empresario vitivinícola Ricardo Vega.

+ Cuna de Tierra fue el viñedo más premiado de la zona de la Ruta del Vino, entre San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo, Guanajuato.

+ No sabemos el móvil del ataque. Ojalá la Fiscalía investigue a fondo, y el Poder Judicial estatal haga valer la ley. QDEP un gran impulsor del turismo.

POR GUSTAVO RENTERÍA

COLABORADOR

gustavo@gusartelecom.com.mx

@GustavoRenteria

EEZ