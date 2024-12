2,600 millones de pesos, ¿para qué?

La Cámara de Diputados aprobó 2 mil 600 millones de pesos para que la Conade opere durante 2025, cantidad que es superior en 500 millones de pesos a lo ejercido durante el año que termina.

Considerando que en rubros importantísimos como la salud hubo recortes muy dolorosos, el deporte se puede dar por muy bien servido, lejos de perder dinero la suma aumentó para un periodo en el que no habrá Juegos Olímpicos, ni Panamericanos ni Centroamericanos, es decir, competencias internacionales que generan un gasto mayor.

Lo interesante será ahora ver en qué y cómo se usarán esos recursos públicos considerando además que está por crearse la oficina denominada Promoción del Deporte y Bienestar (PRODEB) que encabezará Miguel Torruco y cuya propuesta inicial es que este organismo descentralizado de la SEP opere con unos 4 mil 800 millones de pesos.

Se supone que esta área será responsable de impulsar la Cultura Física, una labor que ya tiene asignada la Conade, luego entonces si la máxima dependencia del deporte dejará de atender ese rubro podemos concluir que los 2 mil 600 millones de pesos asignados irán a parar al alto rendimiento. No puedo estar más sorprendida.

En el Presupuesto de Egresos que fue aprobado no aparecen recursos federales asignados para el PRODEB porque técnicamente no existe. El reglamento de la SEP no ha sido modificado para crear esa área, lo cual debe ocurrir las próximas semanas. Habrá que estar pendientes también del monto que se le asignará.

Preocupa que cuando se habla del deporte en México todo se reduzca al presupuesto y a la organización de eventos deportivos que ya hemos visto no se traducen en un beneficio para el país. Claro ejemplo de ello son los 73.5 millones de pesos que se invirtieron en el Mundial de Taekwondo que se realizó en Guadalajara en 2022 comparado con el resultado que tuvieron los únicos dos participantes en París 2024.

Vaya, ni siquiera fueron capaces de clasificar en las cuatro plazas disponibles y no se obtuvieron medallas. Daniela Souza fue eliminada por amonestaciones y Carlos Sansores perdió en su combate por la medalla de bronce. Se vio pasado de peso y desfondado físicamente.

Más que en un evento deportivo que sólo llenó el bolsillo de la empresa Moveo Lab y de los servidores públicos que tuvieron la magnífica idea de organizarlo, tanto la Conade como la Federación Mexicana de Taekwondo debieron, por ejemplo, trabajar con mejores entrenadores, bien preparados y con estudios, no empíricos que practicaron este deporte y que cuando se retiraron pasaron de aprendices a maestros.

¿De qué sirve aumentar el presupuesto si no avanzamos en las ciencias aplicadas al deporte, si no hay personas capaces de organizar y administrar los deportes más allá de hacer viajes carísimos a países exóticos o de organizar eventos que cuestan millones de pesos?

POR BEATRIZ PEREYRA

COLABORADORA

Twitter: @beatrizapereyra

MAAZ