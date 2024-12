No es cinismo ¡es estrategia!

“¡Derriben los muros!” “Derriben los muros de la ignorancia y la estrechez mental” “¡Reflexionen, piensen libremente para poder distinguir y no disfrazar las mentiras como verdad y la verdad como mentiras!” Fue parte del mensaje que la Canciller Angela Merkel dirigió a los graduados de la Universidad de Harvard en mayo de 2019 para referirse a Donald Trump en aquel momento. Hoy, este discurso vuelve a cobrar relevancia y no solo para los norteamericanos. Para los mexicanos también.

Porque evidentemente se ha venido elaborando un guión del 2o. Piso de la 4T, sobre el cual están sustentando su discurso, y además, bajo ninguna circunstancia pueden reconocer el fracaso que describe no sólo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad son los cimientos de esta falsa cuarta transformación. Sino el de todos los gobiernos Estatales y Municipales de Morena, lo cual representaría el resquebrajamiento de su farsa, perdón, de su movimiento.

Existen cuatro principios sobre los cuales se sostienen a través de una narrativa construida y articulada, para que el mismo mensaje sea replicado por la PresidentA, los Gobernadores, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Adan Augusto López, la niña Luisa Ma. Alcalde, los Presidentes Municipales y así, hasta el último siervo de la nación.

Primera. Somos la mayoría. Por lo tanto el principio general de Morena es que ellos tienen derecho a todo, y como se consideran la mayoría, las minorías no tienen derecho ni a opinar. En consecuencia pueden ser sectarios, polarizar, hacer trampa y atropellar a quien se les atraviese, incluyendo las normas.

Segunda. Al diablo las instituciones. Esto quiere decir, destruir todo lo que no les sirva. Todo lo que se les pueda oponer ¡destruyanlo! Basados en que las instituciones son una construcción ideológica, bajo esta óptica eliminaron también el Poder Judicial, al INADEM, 7 Organismos Autónomos como el INAI, el CONEVAL, el IFT, la CRE, la CNH, entre otros. En resumen todo lo que no funcione a los intereses de la 4T hay que eliminarlo.

Tercera. La 4T es un éxito en todo (sic).

Cuarta. Sigan atacando al PRIAN. Porque atacarlos significa seguir debilitando a la oposición.

Por otra parte, si hubiera talento político en la oposición empezarían por derribar los mitos que representa el 2o. Piso de la 4T y decirles en primer lugar que no son la mayoría. Que únicamente representan a 35 millones de ciudadanos, una tercera parte. Que la mayoría de la sociedad (65 millones) está en contra de la 4T, y que esa mayoría (2/3 partes) aunque en este momento se encuentra inmovilizada ante la sorpresa que representa la usurpación del 2o. Piso de la 4T, es una sociedad que con todos sus defectos estaba acostumbrada a ser tomada en cuenta y demanda participación. Porque ahí esta el talento, la capacidad y la construcción histórica de nuestro país.

Una definición de democracia es la de un gobierno para todos y no únicamente para los que ganaron, o para una pseudo mayoría usurpadora como el 2o. Piso de la 4T que esta ejerciendo un rol que esta muy lejos de tener, y que en el pasado se llamaba oligarquía.

Lo que hoy representa el 2o. Piso de la 4T, en realidad es una oligarquía política tomando el control, ignorando y silenciando a los demás. Una oligarquía que puede evolucionar hacia una dictadura. Una distorsión de la democracia que utilizan los gobiernos autoritarios.

Porque la sociedad no esta pidiendo que se destruyan las Instituciones. No. Lo que la sociedad necesita es la innovación democrática de cara a las Instituciones del siglo XXI y el refuerzo de las mismas.

La ciencia política no existe sin Instituciones, inclusive en tiempos remotos. Ya que hasta en los sistemas políticos más primitivos había Instituciones (reinados, feudos, etc.), que pudieron ser injustas, pero el sistema se organiza alrededor de Instituciones, no hay más.

El sistema de salud como el Dinamarca resultó un rotundo fracaso. Azucena Uresti en su columna del pasado 28 de noviembre lo describe muy bien, “Nadie esperaba que el sistema de salud estuviera a la altura de Dinamarca, pero si que al menos tuviera avances” y además nos relata la lucha que Lorena (enferma de cáncer) ha enfrentado ante la desaparición del Seguro Popular, el desabasto de medicamentos, las demoras en sus quimioterapias y el miedo que vive cada día que pasa sin recibir atención, porque para ella, como para miles de enfermos, la falta de atención los empuja a la muerte.

Otro rotundo fracaso es la estrategia de Abrazos no Balazos, lo mismo que el Tren Maya, a quien le están asignando más recursos a pesar de no trasladar pasajeros para tapar el fiasco del capricho de López Obrador. Aunque la PresidentA nos quiera convencer de lo contrario al más puro estilo de su mesías.

Lo mismo sucede con la Refinería de Dos Bocas, el AIFA, el Corredor Interoceánico del Itsmo, Mexicana de Aviación. O la brillante idea de reactivar Pemex y CFE, y que a pesar de ello les asignaron la mitad del presupuesto del 2025.

En resumen, nada de lo que se le ocurrió hacer a Andrés Manuel López Obrador funcionó, con excepción de repartir dinero público en efectivo, endeudar como ningún otro Presidente de la República al país (a pesar que prometió no hacerlo), y la elección del 2024.

Quienes son los neoliberales. Si todo el diseño de la política de la 4T es Neoliberal. Nunca en la historia México había estado en manos de una estrategia política y económica neoliberal como lo es el 2o. Piso de la 4T, quienes se han atrevido a hacer cosas que ni la misma reina del neoliberalismo mundial hizo. Margaret Thatcher jamás se atrevió a tocar por ejemplo el Sistema de Salud o la Educación, porque consideraba que esos eran beneficios ganados por la sociedad.

En cambio aquí, les importó un comino y destruyeron todo lo que había, incluyendo al Poder Judicial para trasladar más recursos a subsidios, comprar votos y clientelismo político, en nombre de una torcida idea de que las Instituciones por definición son corruptas.

Por eso Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador son exactamente lo mismo. Aunque uno se haga llamar ultraderecha y el otro se haga llamar izquierda, al final son lo mismo. Toda verdad objetiva les estorba.

Por eso el storytelling del 2o. Piso de la 4T es permanentemente estar tapando el fracaso, para evitar que sus cimientos se resquebrajen y todo se les venga abajo.

Conclusión, no es un asunto de cinismo. Se trata de una estrategia deliberada de propaganda Mañanera para mantener débil a la oposición, engañar a la sociedad y de esta manera sostenerse en el poder.

Pero lo que no puede ser, es la ingenuidad de los mexicanos

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

@MarthaGtz

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

MAAZ