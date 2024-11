El o la aliada de Sheinbaum y Brugada

UNA POSICIÓN CLAVE, no sólo para la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino para la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, es la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX).

Recién le informamos que el Consejo Judicial Ciudadano de la CDMX, que preside Jorge Nader, arrancó el proceso de selección con la publicación hace unos días de la convocatoria.

El o la futura Fiscal tendrá un peso político crucial para cualquiera de las dos gobernantes: para Sheinbaum no sólo por tratarse de la capital del país, sino porque viene precisamente de la Jefatura de la CDMX.

La Presidenta necesitará de una FGJCDMX empática, no sólo para avanzar en la agenda de seguridad a cargo del titular de esa cartera, Omar García Harfuch, sino para atajar expedientes jurídicamente superados.

Misma situación para Brugada, ahora que gobierna la principal metrópoli del país, pero también para blindarse de acciones u omisiones a su paso como alcalde de la demarcación más grande: Iztapalapa.

El próximo sábado 9 se cerrará el registro y dos días después el Consejo, integrado por 11 distinguidos ciudadanos, revisarán la integración de los expedientes ingresados y registrados.

El 12 y el 13 de noviembre se aprobarán los candidatos y se publicará una primera lista de semifinalistas, los cuales se someterán al escrutinio de la población, que podrán hacer comentarios hasta el 16.

Del 18 al 20 el Consejo, integrado por, entre otros, Irving Pedro Chegüe, Carlos Cuenca, Gabriela de la Torre, Teresa Mercedes Hernández, Héctor Muñoz y Sandra Margarita Rivas, los entrevistará.

El 22 se publica la lista de preseleccionados, que pasarán a un examen de control de confianza del Consejo, en el que también están Emiliano Robles Gómez Mont y Alejandra Montserrat Romero.

El 2 de diciembre el Consejo, completado por José Francisco Sánchez Magallán y Bárbara Yllán Rondero, tendrá ya una terna de finalistas, la cual se enviará a la jefa de Gobierno de la CDMX.

Será entonces cuando Brugada mande el nombre al Congreso de la CDMX, que será el que en última instancia apruebe o rechace a la Fiscal o al Fiscal propuesto.

SOBRE ESE MISMO tema, desde hace varias semanas se cree en algunos círculos que la más perfilada para asumir la FGJCDMX es Bertha Alcalde. Sin embargo, no la tiene segura, por lo escrupuloso del proceso descrito con anterioridad. El golpeteo político de hecho ya se da y hay voces que alertan el riesgo que implica dejar en manos de la familia Alcalde-Luján tanto poder, si se considera que su hermana, Luisa María Alcalde, preside hoy Morena y tuvo un papel preponderante en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sobre quien la madre de aquéllas, Bertha Lujan, tuvo fuerte ascendencia. Además, en el perfil del o la nueva Fiscal, a parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum, pesará la opinión del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y la Consejera Jurídica, Ernestina Godoy, que justo viene de ocupar esa posición. Otros nombres que debe considerar como posibles aspirantes son los de María Báez, Ana Laura Magaloni, Eduardo Santillana, Ricardo Peralta, Ulrich Richter y Renato Sales.

VAYA DESASEO CON el que arrancó la compra consolidada de medicamentos la semana pasada. Como aquí se informó desde hace más de un mes, el proceso fue encomendado a Birmex. Pues bien, el miércoles, cuando el director Iván de Jesús Olmos Cansino reunió a su equipo para trazar la ruta, se dio un encontronazo con su directora de Administración y Finanzas, Emma Luz López, porque aquél instruyó que la evaluación de las ofertas para el estudio de mercado corriera por dos vías: la económica, a cargo de Emma, y la técnica, a cargo de la dirección de Control y Calidad de Birmex. Pero la señora se negó y se autonombró como la única encargada de llevar el proceso. El jueves fue un desastre porque decenas de empresas acudieron a presentar ofertas, pero Luz López no las aceptó, porque tenía su propia lista de proveedores. Más de 70% de los interesados quedaron fuera. Olmos Cansino despidió a su directora y a partir de mañana ocupa esa posición Ana Gabriela Santiago, quien también viene de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud de la CDMX.

POR CIERTO QUE atentos hoy con el proceso de adquisición de un par de claves de alto grado de faltante en el país. Se trata de la sitagliptina/metformina y la dapagliflozina/metformina, por las que ocho empresas presentaron ofertas a Birmex. Cada clave tiene un valor ligeramente arriba de los mil millones de pesos. Se trata de la licitación T-82024 que está amparada bajo tratados internacionales, de ahí que farmacéuticas como la influyente Amarox de la India, que tiene presencia en México, se haya desistido de participar porque no hay relaciones comerciales gobierno-gobierno. Esta compra, básicamente para el IMSS que dirige Zoé Robledo, va ser la primera en el gobierno de Claudia Sheinbaum y está contenida en el paquete de mil 400 claves que le referimos líneas arriba por poco más de 9 mil millones de pesos. En la Secretaría de Salud están muy pendientes de que no se cuelen productos provenientes de países con los que no tenemos tratados.

AUNQUE EN LA 4T no lo van a reconocer, la realidad es que mientras más pasa el tiempo, el gobierno acumula indicios de que más que aplaudir la llegada de BYD, le incomoda. Representantes de Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Coahuila, que llevan más de un año compitiendo por atraer una inversión que se estima en mil millones de dólares, perciben que no hay interés en apoyarlos con incentivos federales para asegurar el asentamiento de la automotriz china de Wang Chuanfu. Ni Marcelo Ebrard ni Altagracia Gómez han comprometido algún respaldo de la Federación. El entorno se complica todavía más ante la posibilidad de que Donald Trump gane las elecciones de mañana.

UNO DE LOS expedientes que se retomarán posiblemente esta semana, una vez que los trabajadores del Poder Judicial regresen a los juzgados a laborar, es el concurso mercantil de La Europea. José Ramón Ruiz logró poner a buen resguardo a las principales filiales del grupo, pero quedó pendiente su solicitud de concurso mercantil en lo personal. Y es que el accionista principal de esa compañía comercializadora de bebidas firmó avales ante diversos acreedores, lo que deja un flanco abierto para que prestamistas como Citibanamex, de Manuel Romo; Santander, de Felipe García Ascencio; BBVA, de Eduardo Osuna; Bx+, de Antonio del Valle, y Sabadell, de Albert Figueras embarquen activos de la compañía.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

