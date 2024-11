La desconfianza de EU hacia AMLO

Las duras palabras de Ken Salazar, embajador de EU en México, criticando la fallida estrategia de seguridad del gobierno de AMLO, que dejó más de 200 mil homicidios, no fueron un desliz ni producto de la casualidad. Se trató de una posición del gobierno de Joe Biden que, aunque vive su ocaso, deja en claro lo evidente: la desconfianza hacia López Obrador y al gobierno que se fue.

Se entiende, pues, por qué la coordinación se redujo drásticamente, y se comprende mejor por qué México no fue enterado de los detalles sobre la operación que derivó en la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

El pasado 13 de noviembre, mientras el tabasqueño celebraba su cumpleaños 71 con todo y mañanitas en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, el aún embajador en nuestro país, se lanzó a la yugular.

“Desafortunadamente esa coordinación ha fallado en gran parte porque el presidente anterior (AMLO) no quiso recibir el apoyo de los Estados Unidos”, dijo Salazar, al referirse a la crisis de inseguridad que azota a México.

“Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, las muertes que se ven donde quiera. Hablar de que no hay problema, es negar la realidad. Se ven los problemas en otras partes de México. Lo que pasó con el padre Marcelo (Pérez) en Chiapas (lo asesinaron tras oficiar una misa, en San Cristóbal de las Casas), la muerte de un sacerdote bueno. La realidad es que hay un problema muy grande en México y por eso el plan de la presidenta Sheinbaum tiene que tener éxito. Y parte de lo que tiene que trabajar, es la relación entre México y EU. No se puede quedar en las explicaciones del pasado, donde queremos invertir como socios y familia en México, pero se rechaza por problemas ideológicos u otras explicaciones que no tienen que ver con la realidad de México”, sentenció.

Y demolió la narrativa del sexenio lopezobradorista: “La estrategia de ‘abrazos, no balazos’ no funcionó”.

Salazar le puso una tunda a López Obrador. Y lo hizo el día de su cumpleaños. ¿Coincidencia? En esto no hay coincidencias.

Tan no hubo casualidad, que un día después, y tras el envío de una nota diplomática de extrañamiento del gobierno mexicano y la crítica de Sheinbaum al embajador, diciendo que “un día dice una cosa, y otro día otra”, el Departamento de Estado de Estados Unidos cobijó a Salazar. Respaldó sus críticas a la política de seguridad.

“El Embajador Salazar fue muy claro en que todavía hay trabajo por hacer, trabajo importante. La cooperación en materia de seguridad entre EU y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para nosotros", dijo el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel.

La desconfianza existió. Y ahora AMLO no está para responder, defenderse ni desviar la atención. ¿Qué tanto subirán las aguas de nivel?

Para elevar aún más el grado de dificultad, la decisión de Donald Trump de que sea Marco Rubio su próximo secretario de Estado debió caer como balde de agua fría en Palenque, Chiapas. El senador republicano había dicho meses atrás que “López Obrador entregó parte del territorio de México a los cárteles de la droga”. En la misma línea, el próximo presidente aseguró en plena campaña, en entrevista con Fox News, que “el gobierno mexicano no hacía nada contra los cárteles de la droga” porque “podrían quitar al presidente en dos minutos”. Se le acumulan los avisos y mensajes a AMLO.

