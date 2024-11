Valencia y la incompetencia gubernamental

España continúa en estado de emergencia debido a la tragedia provocada por las lluvias torrenciales y las inundaciones que dejaron centenares de muertos en la provincia de Valencia.

Es probable que sean más de los 233 muertos que admiten las autoridades españolas, ya que, al acceder a las calles y vías bloqueadas por el lodo y los autos arrastrados por el agua, el número de fallecidos aumentará.

En la provincia de Valencia cayeron hasta 500 litros de agua por metro cuadrado, lo que saturó rápidamente los suelos, generando crecidas en torrentes y cauces.

Gran parte de las personas murieron ahogadas en los autos en que viajaban o incluso tratando de sacarlos del garaje para evitar que el agua acumulada los dañara.

Sin duda no hubo una prevención adecuada, tanto del gobierno central o regional, ya que no se tomaron las medidas a tiempo, lo que demuestra que no existían los mecanismos adecuados para hacer frente a una emergencia de esta magnitud.

Parece que este fenómeno no solo es propio de México, en donde ante tragedias de esta magnitud se avientan la bolita unos a otros. En estos casos no debe caber la disputa política entre lo local y lo nacional.

DANA, nombre que se le dio al fenómeno meteorológico, nos demuestra que el cambio climático está probablemente contribuyendo a aumentar la frecuencia e intensidad de este tipo de tragedias. El calentamiento global provoca estos eventos extremos. Por ejemplo, las lluvias en España fueron 12% más intensas.

Menos letal que el Huracán Milton en Florida, DANA dejó más muertos en una zona con mucho menos personas. Esto sin duda es producto de errores humanos, de información imprecisa, inexacta y a destiempo.

Como siempre sucede en estos casos, mientras las autoridades se recriminan unas a otras, los afectados lloran a sus muertos y miles de voluntarios acuden a las zonas en desastre cargados con palas para ayudar.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta severas críticas por no haber movilizado al ejército a tiempo, además de rechazar la oferta de Francia de enviar 200 bomberos para ayudar en las tareas de búsqueda y rescate.

Queda claro que las diferencias entre los políticos españoles han retrasado la ayuda en Valencia, lo que provoca con razón la molestia de los afectados.

Esta molestia se vio reflejada cuando las autoridades nacionales y locales, así como los reyes de España fueron recibidos con lanzamiento de barro, objetos e insultos durante su visita a la zona cero de las inundaciones.

Basta ya de dirigentes que no están a la altura en España y el resto del mundo, soberbios, arrogantes y que solamente toman en cuenta a la gente cuando necesitan su voto, prometiendo lo que de antemano saben que no van a cumplir.

Sirva esta experiencia desgarradora en Valencia para que los políticos en el mundo y, en especial en México, prevean que cada vez van a ser más comunes los desastres naturales provocados por cambios climáticos derivados de un calentamiento global que tampoco ha sido atendido con la seriedad que amerita.

Ojalá y estemos preparados en el caso de una mala jugada de la naturaleza en México, panorama que no es muy alentador, basta ver el espectáculo grotesco e infantil que dieron hace algunos días en el Senado de la República los senadores Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

