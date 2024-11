Evidente desorden financiero en alcaldías mexiquenses

Números rojos y un desorden financiero es a lo que muchos presidentes municipales electos deberán enfrentarse a partir del próximo 1 de enero, fecha en que asumirán el cargo. La información entregada por los gobiernos salientes, además de no ser nada alentadora, ha sido entregada a cuentagotas. Parece que los que se van apuestan a que su buena estrella continuará, y que ésta los ayudará a alcanzar acuerdos con los entes fiscalizadores para salir bien librados por las omisiones en que incurrieron, debido al manejo poco transparente de recursos públicos municipales, estatales y federales.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), a pesar de que ha impuesto en los últimos meses multas a varios gobiernos municipales,como Villa del Carbón, Cuautitlán, Toluca, Tenancingo y Tlalnepantla por omisiones, inconsistencias, por entregar información incompleta o por no entregarla, derivó en que no pudieran llevarse a cabo los actos de fiscalización respectivos; pero como las sanciones impuestas fueron irrisorias, los sancionados simplemente optaron por cubrirlas y no paso nada. El boquete financiero que dejan da para eso y más, de ese tamaño es el cinismo de quienes se van. Habrá que ver si los que llegan solapan las corruptelas que heredaran, o se deciden a que páguen los que se van por las omisiones… AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: El Tribunal Electoral del Estado de México, que había anunciado la realización el pasado miércoles de la Sesión Publica No. 42, en la que se resolverían varias impugnaciones, anunció vía sus redes sociales que la misma se posponía hasta nuevo aviso, sin más explicación.

Algunos de los casos que se resolverían, incluían juicios de inconformidad presentados por partidos los partidos políticos en los que impugnan decisiones de consejos municipales en varias localidades como Tlalnepantla, Villa del Carbón, Jocotitlán, Timilpan y Zumpango, entre otros.

LA DE HOY: Esta semana, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, como parte del Plan de Obra Pública 2004 entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Luis Camarena", en el que se invirtieron más de mil 500 millones de pesos.

Inauguró también el puente Peatonal "Los Rosales", que comunicará a los municipios de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, con lo que refrendó el compromiso de transformar la zona oriente del Estado de México a favor de sectores históricamente marginados.

Este jueves supervisó la rehabilitación del mercado “Benito Juárez” en el municipio de Chiconcuac, proyectado con una asignación de 30 millones de pesos... HASTA LA PRÓXIMA

POR PABLO CRUZ ALFARO

