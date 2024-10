Un cambio de mentalidad para impulsar la digitalización

¿Estamos en una encrucijada generacional? La realidad es que las empresas y la industria hemos aprendido a desarrollar un alto nivel de adaptabilidad tecnológica, mientras los baby boomers se esforzaron en generar condiciones mejores y a desarrollar tecnología, la generación X se enfocó en utilizarla e implementar los primeros cambios de paradigma, las nuevas generaciones no conocen el no tengo información, pero, la disponibilidad de la misma, necesita ser validada de forma segura. Tener herramientas digitales de fácil acceso, de procesamiento inmediato, requieren sistemas robustos, sobre todo seguros.

El principal reto de la industria nacional es mantenerse en competencia en un mercado global, que también se ha modernizado y ha propuesto desde hace años cambios sustanciales para mejorar la eficiencia en producción y optimizar recursos y hacer uso inteligente de la información que antes no era visible. Uno de los objetivos de la digitalización es entregar no sólo información en tiempo real, la propuesta de valor de los sistemas actuales de Mitsubishi Electric, no sólo colectan la información, se organiza analiza y permite que el usuario tome decisiones rápidas, e incluso, es poner a disposición una analítica superior de datos que permita predecir condiciones de operación.

Sin embargo, este reto tiene varias aristas, ya que el uso de sistemas avanzados de procesamiento y visualización de información requiere que se desarrollen en distintos ámbitos, en primera instancia está el talento de ingenieros disponible en México. Si bien la oferta educativa está creciendo, se requiere de un acelerador en el desarrollo de nuevos ingenieros dispuestos a contribuir en implementación de estas tecnologías para desarrollo de aplicaciones robustas.

Por otro lado, la industria nacional, está dando pasos más rápidos en buscar tecnologías que permitan mejorar sus condiciones de operación; implementar nuevos sistemas, requieren de análisis financieros que tengan costos bajos y retornos de inversión sólidos. Un jugador adicional son las firmas de ingeniería mexicanas que han buscado desarrollar soluciones innovadoras que los ha puesto en el mapa global y actualmente están compitiendo con jugadores globales y exportando sus desarrollos de ingeniería, sin embargo este sector aún en desarrollo, requiere de niveles de confianza interno para el desarrollo pero sobre todo de los usuarios principalmente de la industria mexicana, que dudan aún en los desarrollos locales con costos más accesibles en comparación con otros países. Afortunadamente, hoy en día siguen desarrollándose firmas mexicanas que contribuyen a posicionar al país como un proveedor de ingeniería calificada. Finalmente, la responsabilidad de proveedores, de poner a la mano tecnología disponible considerando estas tres capas. Mitsubishi Electric ha fomentado el desarrollo de estudiantes, profesores mediante donación de equipo de automatización para desarrollo de laboratorios en universidades públicas y privadas, con la certeza de que esos ingenieros en formación serán clave en el desarrollo de la industria mexicana; el apoyo constante a firmas de ingeniería locales con capacitación y programas de divulgación también es fundamental, pequeños y medianos empresarios se enfrentan a retos globales de competir con soluciones estándar, sin embargo, han sido capaces de desarrollar soluciones a la medida. Y finalmente el respaldo al usuario final de una de las empresas más importantes en desarrollo de tecnología que hay en el mundo. Un cambio de mentalidad es necesario en distintos niveles, ¿en cuál estás tu?

Acompáñanos del 9 al 11 de octubre en ITM en la ciudad de León, Guanajuato, para conocer más de las soluciones y programas que Mitsubishi Electric tiene para México.

POR VÍCTOR FUENTES

HEAD OF SALES AND MARKETING DE MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION

