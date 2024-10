Samuel, sin cash para los alcaldes

Como niño berrinchudo, el gobernador naranja de Nuevo León, Samuel García, no deja de pelear todos los días con el Poder Legislativo local, controlado por PRI, PAN, Morena, Verde y PT. Enfrentamientos estériles que lo debilitan y muestra incapacidad negociadora. Esos pataleos impiden que los municipios reciban recursos del ejercicio fiscal 2023 y 2024. Por ello, Samuelito se reunió con alcaldes metropolitanos. Hasta foto se sacó con su enemigo ancestral y alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza. Ah, y del dinero, pues nada. Que el góber no tiene cash y va a pedir prestado. Era dinero etiquetado. ¿O no?

SONORA: Ningún sonorense quedó incluido en los altos mandos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ante ello, los opinadores de café ven que el gobernador Alfonso Durazo sacudirá su equipo. Estiman que llamarán a la exjefa de la policía, María Dolores del Río, para ocupar la Contraloría y a la exalcaldesa de Hermosillo, Célida López, Agricultura. A Fernando Rojo lo podría enviar a Desarrollo Social y a la titular de ésta, Wendy Briceño, a la dirigencia de Morena. El jefe guinda, Julio Navarro, se queda con su diputación local. La directora de Comunicación, Paulina Ocaña, estaría en la Oficina del Gobernador. Parece que la sacudida del gabinete de Durazo es de 9 grados Richter.

SLP: A 32 meses en la cárcel, ex secretario de salud, Miguel Ángel Lutzow, el Ministerio Público no ofrece pruebas de un presunto fraude por 22 millones de pesos en el gobierno Manuel Carreras. Su esposa Mayra Hernández denunció que su marido es un “preso político”. Incluso, dijo, la Fiscalía potosina viola un amparo que ganó para acelerar el juicio.

ZACATECAS: Se calienta la disputa por la rectoría de la UAZ. El secretario general, Ángel Román, quien se siente con la bendición del actual rector, Rubén Ibarra, bloquea todo lo que huela a la coordinadora de Planeación y otra aspirante, Perla Trejo. Ésta le pide al gobernador David Monreal 400 millones de pesos más para la universidad para 2025. Esto cimbró al grupo de Ángel ya que creen que es la ungida por Palacio de Gobierno. Jaloneos y presupuesto.

VERACRUZ: Nunca soñó Miguel Ángel Yunes que sería codiciado por algún partido. Los machucones que vendieron impunidad por el voto para la Reforma Judicial ahora se lo disputan: el líder del PT en la entidad, Vicente Aguilar; el de Morena, Esteban Ramírez y el del PVEM, Fernando Kuri. El mundo al revés y sin pudor.

TABASCO: A partir del día siguiente de su toma de posesión, el gobernador Javier May inició las mañaneras que serán lunes, miércoles y viernes. A la primera, asistieron los titulares de Gobierno, José Ramiro López Obrador; de Seguridad, Víctor Hugo Chávez, así como el jefe de Jurídicos, Manuel Argáez.

GUANAJUATO: La presidenta Claudia Sheinbaum nombró a la excandidata a la gubernatura por Morena, Alma Alcaraz, como delegada del Bienestar en la entidad. Sustituye a Mauricio Hernández, quien ocupará la misma chamba en Querétaro. La consigna, ser una piedra en el zapato del gobernador Mauricio Kuri, del PAN. Tiempos azules.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ