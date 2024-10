Pesadilla de guerra, sueño de paz es el nombre de un mural pintado por Diego Rivera en el año de 1952 que por su contenido político e ideológico fue censurado en México por las autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), lo que obligó al autor a realizar exposiciones itinerantes fuera del país y finalmente fue dado al gobierno de la República Popular de China, donde se desconoce su paradero. Hoy, su bosquejo se puede apreciar en el Museo Anahuacalli, donde hay una muestra permanente sobre los efectos de las bombas nucleares, así como el papel de México en la desnuclearización en América Latina gracias al Tratado de Tlatelolco (1967).

La referencia a dicho mural viene a colación por los sucesos que se han desarrollado en varios frentes en el mundo, especialmente la Guerra entre Rusia y Ucrania; el escalonamiento de enfrentamientos armados entre Israel con Irán, pasando por lo que sucede en la Franja de Gaza y recientemente en el Líbano, así como el cerco y ejercicios militares alrededor de Taiwán por las Fuerzas Armadas de la República Popular de China. A esto hay que sumarle dos noticias que complican más la geopolítica global, especialmente en el Centro de Europa y Asia. Me refiero al envío de tropas de Corea del Norte al frente contra Ucrania (región de Kursk) y la respuesta de Corea del Sur ante la noticia de una posible provisión de armas a este país. Esto ya no solo nos habla de conflictos internacionales abiertos, sino de una mayor profundización de la transición de poder en el mundo y todo lo que ello derive de los bloques que se han gestado en los últimos años y que en pro de un mundo multipolar, el día de hoy se hacen evidentes más allá de lo que los miembros de los BRICS expresaron en su cumbre de la semana pasada en la ciudad de Kazán en materia de desdolarización de sus intercambios comerciales.

La movilización de tropas de Corea del Norte nos hace recordar lo que sucedió en la Guerra de Corea (1950-1953) y la Guerra de Vietnam (1955-1975) con la intervención directa de tropas chinas y soviéticas, sin embargo, el panorama de la política internacional hoy en día es más complejo y serio, dado que los conflictos a los que hemos hecho referencia se interrelacionan y concatenan. El peligro de que Corea del Norte pueda completar su programa nuclear a cambio de su participación y provisión de municiones y equipo es factible. Eso podría desencadenar una serie de acontecimientos en Asia, especialmente con Corea del Sur y Japón al verse amenazados ante esta situación. En este contexto, no hay que olvidar que en Japón, que estrenará una nueva correlación de fuerzas políticas luego de que el domingo pasado el tradicional Partido Liberal Democrático perdió la mayoría en la Cámara Baja, se ha dado una discusión de reinterpretar el artículo 9 de su Constitución (renuncia a la guerra) para dar cabida a ataques preventivos si la seguridad japonesa se pone en riesgo. Al respecto, ¿Cuál sería la respuesta de Rusia ante un eventual ataque japonés a Corea del Norte? No olvidemos que este país y Japón, desde que culminó la Segunda Guerra Mundial, no han firmado un acuerdo de paz por la reclamación nipona de las islas Kuriles al norte de Hokkaido que invadieron las tropas rusas. En el caso de Medio Oriente, si el conflicto se sale de control, la misma cooperación nuclear podría gestarse entre Irán y Rusia. Nos encontramos, como diría Diego Rivera, en una pesadilla de guerra, pero con un gran sueño de paz en la humanidad.

POR ADOLFO LABORDE

COLABORADOR EXREPRESENTANTE DE SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN JAPÓN

@ADOLFOLABORDE71

