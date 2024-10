Nuevo ciclo en la CONADE…

Arranca un nuevo ciclo sexenal en donde Claudia Sheinbaum ha ejercido como la primera Presidenta de México. En términos deportivos Ana Guevara dio algo de pena en el ciclo pasado de dos mil 130 días de Andrés Manuel López Obrador, en donde sus formas han sido tristísimas y nada diplomáticas, en donde abiertamente mandó a las nadadoras a vender Tupperware para financiarse los gastos de los Juegos Olímpicos, siendo una de las que como atleta había levantado la voz por el poco recurso que ha destinado el gobierno a los deportistas.

Quien ahora se hará cargo de la CONADE será el ex deportista Rommel Pacheco, que representó muy dignamente al país en diversos eventos de índole internacional. De hecho, la Federación Mexicana de Natación está sumergida en una terrorífica crisis dirigencial, quizá con su irrupción a este organismo pueda acomodar mejor las piezas en el pisoteado deporte mexicano.

Nelson Vargas, una voz distinguida dentro del ámbito acuático, ya dijo que Pacheco tiene las

credenciales para ser uno de los mejores dirigentes de México. Si alguien pretendiera hacer algo desde el ámbito gubernamental, quizá tendría que ir más relacionado a forzar que las universidades privadas tengan mucho más injerencia en los triunfos de los atletas, obviamente sin que el apoyo gubernamental se desguarnezca.

No he oído a un sólo gobierno que me hable de propuestas para fortalecer las instituciones educativas para que se haga como en Estados Unidos, un sistema que se ha comprobado que funciona. detección temprana de talentos pero lo más importante, que sea eficaz, un seguimiento sin importar los resultados en sus primeras competencias, y unas instalaciones de primera línea para que los muchachos se puedan desarrollar en óptimas condiciones, además de la preparación en donde se ponderen todos los aspectos en la vida de deportistas de élite.

Tengo la esperanza de que algo, aunque sea un poco de empatía, pueda cambiar y que Rommel sea ese elemento que pueda venir a cambiar las cosas, además de que tiene vasta experiencia política también. Como el ejemplo de perseverancia y resiliencia que es, tendría, como cabeza de este proyecto, que mostrarlo también en la vida pública a gran escala, donde todo un país está ávido de buenos resultados deportivos.

En Tokio 2020 hubo mejores resultados que en las presentes Juegos Olímpicos y Paralímpicos en general, lo que sí evidenció que de alguna manera se actuó mal desde la cúpula gubernamental.

Nuevo gobierno, y aunque suene utópico, fue renovada en el que por lo menos se hagan mejor las cosas. Aunque insisto, poco he oído de la vinculación fraterna de la CONADE con las diversas escuelas del país para tratar de llevar a cabo un programa integral de desarrollo. Veremos qué va sucediendo en los siguientes días.

Un país de más de 120 millones de habitantes no puede salir con menos de 10 medallas en los eventos de envergadura.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL