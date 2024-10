"Retirarse a tiempo y en la cúspide"

Cuando uno está en la cima de su éxito, se puede aplicar a diversas áreas de la vida, como el deporte, los negocios, la política o incluso las relaciones personales.

Los beneficios de retirarse en este momento incluyen:

1. Mantener el legado: Al salir en lo alto, se deja una impresión duradera y positiva.

2. **Evitar el desgaste**: Continuar más allá del pico alto puede llevar a un declive, lo que podría manchar logros previos.

3. **Nuevas oportunidades**: Retirarse permite abrirse a nuevas experiencias y desafíos que pueden ser igualmente gratificantes, como escribir.

4. **Salud mental y física**: En muchos casos, prolongar una carrera puede tener efectos negativos sobre la salud, habrá que analizar a varios que caen en esto.

5. Se evita el querer ser cacique o dictador, ya que, por lo regular, son de mentes pequeñas y/o desviadas de la realidad los que aspiran a esos “estándares”.

Es fundamental reflexionar sobre las razones para continuar o retirarse y considerar factores tanto personales como profesionales antes de tomar la decisión.

X político

Se han roto paradigmas y varios formatos obsoletos de la política mexicana, todavía una mayoría de “políticos” y muchos “grillos” de partidos así como un gran número de “pseudoperiodistas” creen y piensan que lo que se hizo antes en la política seguirá igual; las traiciones, el robadero indiscriminado, el hablar mal del anterior para justificarse etc etc etc.

Lo que sí es lamentable es que no puedan entender que ya cambiaron las formas y que aún falta mucho en la creciente transformación de instalar un novedoso sistema cuyo eje es “El Pueblo”, esperemos que lo capten sobre todo las nuevas generaciones de políticos y de servidores públicos, por bien de México y de varios estados como San Luis Potosí, en los que ésta cuarta transformación histórica aún no es comprendida y menos ejecutada; en fin, tiempo al tiempo .

Hasta Siempre Presidente, ¡su legado continuará!

Desde San Luis de la Patria

POR ARQ. JUAN CARLOS MACHINENA MORALES

DESDE SAN LUIS DE LA PATRIA

X (@JCMACHINENA

