PEMEX se prepara para entregar cuentas

Falta menos de un mes para que Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero Oropeza, presente su reporte financiero del cuarto trimestre del año, aunque ya se pueden anticipar algunos de sus resultados, y entre las buenas noticias se espera una menor deuda y una mayor producción.

Le cuento que la petrolera mexicana tiene pronosticado que al cierre de 2023 sus pasivos asciendan a 106 mil 800 millones de dólares, monto que representa una disminución de 17.4% en los cinco años del sexenio, o lo que es igual a un desendeudamiento de 22 mil 500 millones de dólares.

Este significativo avance ha sido reconocido por algunas calificadoras, como lo es el caso de Fitch Ratings, que a finales del año pasado mejoró la perspectiva de calificación crediticia de PEMEX al pasarla de negativa a estable, gracias a la expectativa de una mayor solidez financiera para este 2024 así como su inclusión en el presupuesto federal.

Por otra parte, ya conocemos las cifras de la producción de hidrocarburos líquidos que obtuvo la empresa productiva del Estado durante el año pasado, esto es un millón 866 mil barriles al día, esta cantidad representa un incremento de 5.1% anual o lo que es igual a 91 mil barriles al día más, el mayor aumento registrado en el sexenio.

Este último reporte dará cuenta de cómo le fue a la empresa durante todo el 2023, y sin duda será un corte de caja para evaluar el desempeño de la empresa, pues ya falta menos de un año para que entregue las cuentas a la siguiente administración y aunque quedan algunos pendientes para lograr la tan anhelada autosuficiencia, todo parece indicar que el balance será positivo.

Finalmente, se anticipa que el talón de aquiles de este reporte serán las ganancias, pues no serán tan onerosas como las del año pasado, aunque parece que la empresa a cargo de Romero Oropeza tiene algunas cosas buenas que presumir, ya lo veremos.

METLIFE MÉXICO, MUTUUS Y GRUPO PROMASS, POR SEGUROS HOSPITALARIOS

MetLife que en México lleva Mario Valdés, en conjunto con MUTUUS de Jean-Louis Brunet y Grupo Promass de Oscar Zepeda, anunciaron una alianza que, no solo redefinirá la forma en que los mexicanos acceden a la cobertura de salud, sino que también marcaría un hito en la convergencia entre la innovación digital y la experiencia consolidada en el sector asegurador.

El anuncio revela que MetLife, fundada hace más de 150 años y con operación en más de 40 mercados de todo el mundo, respaldará la plataforma digital de MUTUUS y Grupo PROMASS, ampliando así la red hospitalaria y los beneficios asociados a la cobertura de gastos hospitalarios. Esta colaboración estratégica tiene como objetivo principal brindar una experiencia de usuario sin igual, combinando lo mejor de la tecnología, la experiencia en seguros y la amplitud de la red hospitalaria.

Así, la integración del Seguro de Gastos Hospitalarios con la membresía de MUTUUS se extenderá a través de otros socios estratégicos clave como Liverpool y Woow, el marketplace de Grupo PROMASS. Esta diversificación de canales podría traducirse en una mayor accesibilidad para potenciales asegurados.

OPORTUNIDADES PERDIDAS EN MORELOS

La encrucijada política en Morelos, tierra que gobierna Cuauhtémoc Blanco, sigue dando de qué hablar, pues además de la desbandada de morenistas para apoyar el proyecto de la delantera para la gubernatura Lucy Meza, ahora ha salido a la luz información sobre un tema sensible para los morelenses: el desvío de recursos públicos que pudieron ser invertidos para atender un asunto prioritario como es la inseguridad en la entidad.

Resulta que hay presuntos desvíos de 3,194 millones de pesos, que son fondos del periodo de 2019 hasta 2022, según la fiscalización de las cuentas públicas realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a esos cuatro años.

La falta de justificación del uso de estos recursos resalta la necesidad urgente de una auditoría especial para esclarecer el destino de estos fondos y garantizar transparencia y rendición de cuentas en la administración gubernamental estatal, pues ante los próximos comicios son tiempos definitorios. ¡Uff!

SE TRANSFORMA LA BANCA

Importante anuncio dio Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, El nacimiento de Bineo, el primer banco 100% digital en México, propiedad de dicha institución, que promete transformar a la banca en el país.

Es interesante la propuesta que tiene el banco, que requirió 1,800 millones de pesos, está hecho para las nuevas generaciones; de entrada está hecho para aquellos que no desean hacer operaciones en la banca tradicional y no tienen acceso a servicios financieros.

Hank explicó que las nuevas generaciones han modificado los patrones de comportamiento sobre el consumo y los servicios, y la banca no es ajena a este movimiento. El banquero pone como ejemplo lo que pasó con Uber y Netflix a nivel mundial. “¿Por qué inventaron Uber si ya existían los taxis? Porque había mucha gente que ya no quería depender del transporte público, pero tampoco quería tener un auto, o también porque hay quienes sí tienen un coche, pero no quieren preocuparse de encontrar un estacionamiento”.

Bineo ya inició operaciones, va por 3 millones de clientes, cuenta con su licencia bancaria y los ahorros de, sus usuarios están protegidos por el IPAB y cuenta con el respaldo de Grupo Financiero Banorte. ¡Enhorabuena!

URGE ROMPER EL SILENCIO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA

Un diagnóstico realizado por el Instituto para la Investigación de los Derechos Humanos y los Estudios de Género (IIDHEG) en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Morelos, reveló que los casos de violencia familiar ocurren principalmente en el hogar (66.2%), siendo los hermanos, padres, madres y tíos los principales agresores; mientras que el 41.6% de las mujeres afirma haber experimentado violencia por parte de su pareja.

En este contexto, es relevante las acciones de Unilever México que no sólo ha adaptado su política global UNMUTE, con la que pretende que sus más de 7 mil empleados en el país tengan un apoyo y acompañamiento confidencial en el proceso por librarse de la violencia familiar; sino que también hace un llamado a más empresas a tomar un rol activo en el abordaje de esta problemática social. Para ello, ha puesto a libre disposición las herramientas desarrolladas, con el objetivo que los centros de trabajo se conviertan en lugares solidarios y comprensivos para los empleados que viven esta situación. Ojalá varias organizaciones se sumen a estas acciones.

POR ENGGE CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

MAAZ