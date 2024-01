Lo que hay detrás de la Encuesta de percepción de inseguridad

Más allá de que 6 de cada 10 personas mayores de 18 años se sienten inseguros de vivir en la ciudad donde residen, lo que deja en claro la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, correspondiente a diciembre de 2023, es la permisividad para consumir alcohol en las calles, vender o consumir droga, cometer robos o asaltos, disparar armas de fuego y robar o vender gasolina o diésel en forma ilegal.

Con excepción del consumo de alcohol en la calle, que no se considera una conducta típica, antijurídica y culpable, elementos necesarios para considerarlo como un “hecho que la ley señala como delito”, las restantes conductas deberían considerarse delitos y como tal sancionarse.

Para no referirse a ellos como delitos, el INEGI los considera “incivilidades” y los incorpora en un apartado denominado atestiguamiento de, que no es más que ser testigo o escuchar que se está cometiendo un delito y no hacer nada, ni siquiera llamar a la autoridad para hacerle del conocimiento.

Pero más allá de consideraciones jurídicas, lo relevante de la entrega de diciembre de 2023 de la ENSU es que con excepción de haber presenciado o escuchado disparos frecuentes en los alrededores de su vivienda, al menos una Alcaldía de la Ciudad de México estuvo entre las primeras 5 de 90 ciudades que considera la encuesta con los más altos porcentajes en materia de consumo de alcohol en las calles, venta o consumo de droga, robos o asaltos y robo o venta de gasolina o diésel en forma ilegal.

La Alcaldía con los números más preocupantes es Milpa Alta, que pasó del segundo al primer lugar nacional de marzo a diciembre de 2023 en el rubro de consumo de alcohol en la calle, ya que el 83.6% de sus habitantes mayores de 18 años manifestó haber presenciado o escuchado sobre esta práctica.

En marzo de 2023, Milpa Alta apareció en segundo lugar nacional en materia de venta o consumo de droga con un 63.1% de su población que fue testigo de esta actividad.

Mientras que en el rubro de robo o venta ilegal de gasolina o diésel, durante todo 2023, Milpa Alta ocupó el primer lugar nacional con un 23.5%, por encima de ciudades ubicadas en corredores por donde pasan ductos de PEMEX como Tlaxcala con 10.2% y Puebla con 9.1%, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.

Otra Alcaldía que destaca en la ENSU es Xochimilco ya que en marzo de 2023 se ubicó en el lugar 88 de las 90 ciudades o alcaldías que registraron robo o venta ilegal de gasolina o diésel dentro de su territorio y para diciembre de 2023 se posicionó en 4º lugar nacional con 8.3%, es decir retrocedió 84 lugares. En materia de venta y consumo de drogas, en septiembre de 2023 ya aparecía en 5º lugar nacional con 57.2%, lo cual indica que las cosas han empeorado en este rubro.

Algo no deben estar haciendo bien los Alcaldes de Milpa Alta y Xochimilco, demarcaciones consideradas como semirurales, para que el deterioro en estos rubros haya sido de tal magnitud, solo que este tipo de problemas no aparecen en los discursos y primeras planas de los medios de comunicación, ya que lo que predomina es el discurso triunfalista de que los delitos de alto impacto han bajado más del 50% y que los homicidios dolosos también han disminuido aunque para lograrlo más de uno de cada dos sean reclasificados en un apartado denominado defunciones por evento de intención no determinada, es decir que no se sabe porque los mataron, pero los mataron y no aparecen en la estadística.

No debe perderse de vista que Alcaldías como Iztapalapa, M. Contreras, Cuauhtémoc, Tláhuac, Iztacalco y Gustavo A. Madero también aparecieron en 2023 entre las primeras 5 a nivel nacional con alguna de estas “incivilidades”, eufemismo utilizado para no reconocer que las cosas no van bien en la CDMX, más que en la narrativa oficial.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

MAAZ