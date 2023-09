Womenwashing

Me sorprende que canciones como El Rey no tengan una versión incluyente en tiempos en los que una letra lo cambia todo: reina, reine, rein@ y agregados; pero sobre todo en momentos en los que tenemos que poner más atención que nunca en el respeto por la persona independientemente de su condición, preferencia y/o identificación sexual. No es ironía, es afirmación basada en datos.

El #Blindspot de la semana está en que afortunadamente las mujeres han ganado espacios (a punta de leyes) en la política, en la toma de decisiones y en la opinión pública en función de su lucha por visibilizar muchos de los retos que enfrentan; pero no necesariamente en el “respeto”: 68% de los mexicanos no considera que se trata a las mujeres con “respeto” (Gallup).

Vámonos a los datos. Si la democracia y la realidad política de este país lo permiten, es prácticamente un hecho que una mujer será presidenta en 2024. Esto no debería sorprendernos porque de acuerdo con una encuesta de Gallup entre el 75 (Guatemala) y el 92 por ciento (Uruguay) de los entrevistados latinoamericanos ven posible que una mujer lidere su país dentro de los próximos 10 años. El 89% en el caso de México.

Ya veo los titulares venir en los que dará igual las muchas triquiñuelas que toda persona que participe en las elecciones tendrá que hacer (y han hecho) si quieren ganar, lo único que va a importar es que el presidente López Obrador sumará a su narrativa que fue él quien hizo posible que una mujer porte la banda presidencial.

Lo peor es que, hasta hoy, ni Xóchitl ni Claudia atribuyen a las mujeres, al menos, un porcentaje importante de la posibilidad de que estén en el camino a presidir México. No están honrando la lucha feminista, es circunstancia no destino, por lo que no hay que en su gestión no hay esperar nada distinto a lo que haría un hombre.

Para muestra basta observar que López Obrador, un “hombre”, elevó a su rango presidencial a Claudio X. González, otro “hombre”, al atribuirle la designación de Xóchilt vía el “dedazo empresarial”; y la respuesta de la aspirante fue que su respaldo es la “ciudadanía” en general, sin enfatizar la lucha feminista.

No dejemos de lado que Claudia usó con consciencia de causa el #EsClaudia como lema de posicionamiento y tapizó el país con imágenes del presidente señalándola. Nuevamente un hombre “permitiéndole” a una mujer llegar a una posición de poder. Albur mexicano.

Regresemos al valor de la opinión pública en esta posibilidad. Gallup sumó a su encuesta otra pregunta: Supongamos que estuvieras tomando un nuevo trabajo y tuvieras la opción de elegir a un jefe. ¿Preferirías trabajar para un hombre o una mujer? La respuesta del 41% de los encuestados fue que una mujer, 15% que un hombre y 40% que les es indiferente.

Sobre estos resultado dos cosas: primero, que ningún político se atribuya el éxito de que una mujer nos gobierne, porque es la lucha feminista y la opinión pública, tu y yo, quienes abrimos la posibilidad. Somos los ciudadanos “estupides”.

Segundo, lo políticamente correcto hoy es aplaudir que el 41% prefiera a una mujer como jefa, pero también esconde una trampa porque el ideal es que sea indiferente porque significaría que hay respeto por la persona y no sus preferencias o género.

El camino sigue porque el objetivo no es usar, como sucede hoy, una tendencia, es hacer del respeto de cada ciudadano el hecho, “con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, pero sigo siendo …”

#Blindspot #Nearshoring No es secreto que para que la relocalización cumpla con su potencial se necesita infraestrutura y entre ellas trenes. Mala noticia lo de Ferromex de Grupo México y la detención de 60 trenes por motivos humanitarios para lo que ven esta oportunidad global como la panacea para la economía mexicana.

#Blindspot #Comercial Los cambios en la Organización Mundial del Comercio están pasando. Katherin Tai dará mañana un discurso en el Center for Strategic and International Studies sobre la visión de nuestro principal socio comercial para esa institución. ¿Cuál será la propuesta Obrador – Buenrostro?

Hoy se lleva a cabo en la Ciudad de México el Segundo Diálogo Comercial México, Estados Unidos y Canadá focalizado en pequeñas y medianas empresas. Veámos qué resulta, sobre todo en sumar estos emprenidientos al #Nearshoring.

POR ÓSCAR SANDOVAL SAENZ

CONSULTOR, SOCIO DE 27 PIVOT

OSANDOVALSAENZ@27PIVOT.COM

@OSANDOVALSAENZ

MAAZ