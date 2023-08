La biodiverciudad impulsada por CIHALC 2023

Mientras en la región se está pendiente del seguimiento a los resultados electorales para la próxima presidencia guatemalteca que inicia en los primeros meses del próximo año, así como del fortalecimiento del apoyo internacional al gobierno haitiano, en México se celebra la principal conferencia regional en materia de hábitat por segunda vez.

Ya el Tribunal Superior, TSE en Guatemala, ha oficializado declarando a Bernardo Arévalo como Presidente electo y Karin Herrera como vicepresidenta, que han reconocido los resultados. El presidente Alejandro Giammattei anunció que el próximo 4 de septiembre iniciarán los trabajos con el próximo mandatario, en un discurso por el que indicó que la transición se llevará a cabo de forma ordenada y transparente. Un resultado electoral que cuenta con todo el apoyo internacional.

El agotamiento del modelo tradicional de ciudades se venía previendo desde mediados del siglo XX, la situación actual en la tercera década del XXI planteado el imperativo de no posponer el cambio del modelo de hábitats y territorios. Eso es lo que se ha vuelto a colocar en las mesas de análisis y propuestas. Cómo llegar a esos nuevos diseños de hábitat regionales.

La Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe (CIHALC) de 2023 continúa el proceso de reflexión y tejido de red que ya ha tocado base en diversos espacios en los que el hábitat es el centro de la discusión. Mantiene abierto el intercambio regional con la participación de expertos, autoridades nacionales y locales, ahora con mayo presencia de los organismos internacionales regionales como CAF y el sistema de Naciones Unidas en la que la perspectiva es de la nueva estrategia regional con una perspectiva territorial.

En esta ocasión, en la conferencia inaugural del lunes 28 de agosto en la zona metropolitana de Guadalajara, en México, participó Michelle Bachelet, quien además ha recibido el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara el mismo día, que es uno de los principales organizadores de la conferencia. Para Bachelet, el eje a impulsar como urgente es el de las políticas de igualdad para el bienestar social.

Se ha vuelto a colocar la idea de la biodiverciudad como concepto central. Un imaginario en el que la ciudad requiere transformarse en una en la que en la ciudad deseada sus habitantes puedan tener acceso a lo que más requieren en tiempos de acceso no mayores a quince minutos. Las ciudades podrían llegar a ser espacios en los que los desplazamientos a los servicios públicos no duren más de 15 minutos y en los territorios no más de 30 minutos, se ha planteado.

CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, ha planteado que el fondo no está en el modelo económico, sino el modelo de hábitat, informando que la agencia de financiación de desarrollo regional ya ha cambiado su enfoque respecto a los apoyos regionales.

Sin duda el reto del territorio y el hábitat del futuro es una cuestión no sólo de momentos críticos y de emergencia para las ciudades, sino de prospectiva no solo para los próximos gobiernos, sino para quienes actualmente se encuentran en funciones. Deseable es que la conjugación del conocimiento de los expertos con quienes participan en las políticas públicas llegue a buenos puertos regionales.

POR GUADALUPE GONZÁLEZ CHÁVEZ

@GuadalupeGonzCh

Catedrática universitaria

MAAZ