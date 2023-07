Los ovnis están aquí

Las invasiones extraterrestres son beneficiosas.

Una de sus virtudes es que la invasión puede conducir a la unidad entre los hombres. Ya saben: la nave destruye Palacio Nacional, primer paso para el exterminio de la humanidad, pero el presidente logra escapar por un pasadizo que usaron sus antecesores para sus correrías nocturnas y encabeza la resistencia contra los alienígenas, convertido por fin en el líder de todas y todos, un corredor keniano hecho uno con el pueblo en armas.

No es que a uno le den ganas de enfrentar a una civilización tecnológicamente muy superior entre las ruinas del apocalipsis, hombro con hombro con El Fisgón, el comandante Epi y Citlali, pero así alcanzaremos por fin la fraternidad universal, aunque sea entre los pocos sobrevivientes. Además, el apocalipsis tiene la característica no menor de que te mueve al heroísmo. Adiós a la monotonía, a la vida mediocre, tediosa, hecha de decisiones incordiantes y poco sexis.

Otra posibilidad es que los invasores no quieran exterminarnos, sino colonizarnos. Luego de infiltrarse entre los humanos poco a poco pero sin descanso, salen de entre las sombras y le abren las puertas de la Tierra a la nave nodriza. Vaya, que la otra posibilidad es un compló, y sabemos que los complós, las grandes conspiraciones, dan una especie de tranquilidad perversa.

Lo que pasa es que estar sometido a los designios de una tiranía emboscada no está del todo padre, pero las tiranías de ese tipo, como sabrá cualquier aficionado a Los Expedientes X, ese clásico, o a las mañaneras, tienen la ventaja de que te libran de responsabilidades y sobre todo de incertidumbres: el mundo tiene un orden, aunque sea un orden perverso, que vale para explicar literalmente todo cuanto ocurre, sin que puedas meter las manos. No hay lugar para el azar, no hay responsabilidades que asumir.

Así que la posibilidad de que los ovnis existan y los militares gringos nos hayan ocultado esa realidad es finalmente una buena noticia. Pero también hay una mala: a pesar de todo, hay motivos para pensar que es falsa. Entiendo que el hecho de que un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea haya comparecido ante el congreso gringo para asegurar que sí, que los militares tienen restos de naves y hasta de cuerpos alienígenas, es inédito.

Sin embargo, no es la primera vez que escuchamos de un militar de alto rango que asegura cosas parecidas. Lo que solíamos llamar “ufología” está llena de historias parecidas, cierto que no desarrolladas en semejante contexto. ¿Qué le falta a la historia del tal David Grusch? Lo que a todas las anteriores: pruebas contundentes. Así que, salvo una sorpresa, seguiremos divididos, en manos de políticos cutres, sometidos a cotidianidades engorrosas y poco dignificantes y obligados a tomar decisiones. De veras lo lamento.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

@juliopatan09

MAAZ