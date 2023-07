El General Francisco Villa, conducía el coche marca Dodge, cruzaba las calles Benito Juárez y Gabino Barreda en Parral, Chihuahua, alrededor de las 8 de la mañana, una ráfaga de balazos se escuchó, aproximadamente 150; ahí era acribillado El Centauro del Norte, el calendario marcaba viernes 20 de julio de 1923, hace 100 años, no hubo tiempo de disparar su arma, el automóvil se detuvo en un árbol.

En el lugar pierden la vida sus escoltas el coronel Miguel Trillo, Daniel Tamayo, Rosalío Rosales, Claro Hurtado, Rafael Medrano, sobrevivió Ramón Contreras; no hubo tiempo de repeler la agresión; los atacantes se encontraban agazapados en una casa deshabitada.

Nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, municipio de San Juan del Río, Durango, sus padres Agustín y Micaela registraron al recién nacido como Doroteo Arango Arámbula.

Cuenta Francisco Villa en sus Memorias, escritas por Manuel Bauche y rescatadas por don Martín Luis Guzmán, que a la edad de 16 años laboraba en la Hacienda de Gogojito, perteneciente a la municipalidad de Canatlán, Durango, propiedad de los señores López Negrete. El 22 de septiembre, al regresar a su casa, encuentra a su madre abrazada de su hermana Martina y reprochándole a don Agustín López Negrete. “Señor, retírese usted de mi casa. ¿Por qué se quiere usted llevar a mi hija? Señor no sea ingrato”.

El historiador Friedrich Katz, escribe en el libro Imágenes de Pancho Villa, “El joven Villa se enfureció tanto al presenciar esta escena que tomó un rifle de su primo y le disparó al hacendado en un pie …luego huyó a las montañas perseguido implacablemente por los rurales…”. En sus Memorias, se lee, “En vez de ocultarme bajo otro nombre cualquiera, cambié el de Doroteo Arango …por este de Francisco Villa”.

El investigador, Paco Ignacio Taibo II señala en su libro Pancho Villa, Planeta 2006, “Un hombre que se había casado, o mantenido estrechas relaciones cuasimaritales, 27 veces, y tuvo al menos 26 hijos, pero al que no parecían gustarle en exceso las bodas y los curas, sino más bien las fiestas, el baile y, sobre todo, los compadres…Le gustaban las malteadas de fresa, las palanquetas de cacahuates, el queso asadero”.

El 9 de marzo de 1916, invade la población de Columbus, lo que motivó la Expedición Punitiva, 7 mil hombres cruzaron la frontera, más otros 10 mil carrancistas se unieron para tratar de capturarlo, sin embargo, ni unos ni otros tuvieron éxito, de acuerdo al historiador Friedrich Katz.

El 28 de julio de 1920, depone las armas; el periodista Regino Díaz Llergo, lo entrevista para El Universal (12-18 de junio de 1922), a quien le declara, “Cuando me arreglé con Fito (Adolfo de la Huerta), que entonces era presidente de la República, me regaló esta hacienda (Canutillo)…Yo no la pedí”.

Katz, señala, “Villa fue asesinado…por órdenes de Obregón y Calles. Ambos temían que Villa tomara parte en un levantamiento en su contra, pero al parecer también existió fuerte presión para ello por parte de enviados estadounidenses”.

