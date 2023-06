Rusia y elecciones en México en 2024

Mientras que ya nos hemos acostumbrado a abordar el impacto de los cárteles de drogas en las elecciones en México, la intervención extranjera en los procesos electorales mexicanos sigue siendo un asunto que apenas se contempla en el debate.

No es un tema menor, especialmente en el contexto internacional actual marcado por una fuerte polarización y búsqueda de nuevos espacios de influencia por países como Rusia, que fue “expulsada” de Europa por invadir Ucrania.

A raíz de la guerra en Ucrania, México empezó a ganar peso en la confrontación internacional entre Estados Unidos y Rusia. El excesivo crecimiento del personal diplomático de la Embajada rusa a lo largo del último año, de 49 a 86 personas, refleja el nuevo interés de Rusia por el territorio mexicano que podría ser utilizado para desestabilizar al vecino del Norte o como centro de operaciones de inteligencia rusa para conocer la situación en la región. En el caso de Estados Unidos, es claro que su interés sobre México es estratégico, económico, comercial, migratorio y político.

A eso hay que sumar que tanto Rusia como EUA tienen una larga historia de interferencias en asuntos internos, incluidos procesos electorales.

De acuerdo con investigaciones de Dov H. Levin, la intervención extranjera es la situación en la que un país emprende intencionalmente acciones específicas para influir en una elección en otro país, de una manera abierta o encubierta, para favorecer o dañar a una de las partes que disputan la elección. Levin afirma que entre 1946 y 2000 tanto Estados Unidos como la URSS/Rusia intervinieron en 117 de las 937 elecciones democráticas (11.3%) organizadas a nivel nacional en diferentes países del mundo.

México no aparece en la base de datos de las elecciones intervenidas en el siglo XX elaborada por Levin. ¿Podría cambiar esta situación en el contexto internacional actual? Probablemente sí.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos recuerda con regularidad que Estados Unidos financia a organizaciones no gubernamentales mexicanas, intentando influir en la situación interna de México. No obstante, hoy en día el riesgo para los resultados de las elecciones en 2024 no procede de este tipo de financiamiento abierto y transparente, dedicado a fortalecer a la sociedad civil y la democracia. El verdadero riesgo proviene de las intervenciones extranjeras ocultas en las que se ha especializado en los últimos años Rusia usando herramientas digitales.

Son numerosos los casos documentados de la intervención rusa a través del espacio digital en los procesos electorales o referéndums.

A raíz de las investigaciones realizadas sobre este tipo de interferencia, en el referéndum del Brexit en Reino Unido, las elecciones en 2016 en EUA, el referéndum independentista de Cataluña, las elecciones en Países Bajos en 2017, varios países tomaron medidas para detener potenciales interferencias rusas en sus procesos electorales. Es algo que no debe pasar desapercibido en el contexto de México rumbo a 2024.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

LSN