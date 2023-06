Lecciones de las elecciones: Coahuila y Edomex

Las elecciones de ayer en Coahuila y el Estado de México están dando lecciones para aprender rumbo al proceso político de 2024. Aunque el PRI retiene con holgura Coahuila pierde la joya de su corona: el Estado de México. Los resultados en Estado de México están calibrando las estrategias de los dos principales aspirantes. Por un lado, Claudia Sheinbaum debe medir las capacidades de operación de su equipo de tierra que trabajó en favor de Delfina Gómez y que ganó con un margen importante. El equipo de Marcelo Ebrard está analizando sus opciones frente a una encuesta abierta o cerrada en Morena. Empecemos con el análisis.

Triunfo del presidente. La derrota del PRI, en la entidad controlada por el famoso grupo Atlacomulco desde hace casi un siglo, es uno de los más importantes trofeos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador. La ofensiva contra este grupo inició quitándoles el proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco.

Morena necesita a sus partidos satélites. Morena perdió claramente Coahuila por la falta de apoyo desde un inicio del PT y el Verde y gana con amplio margen el Estado de México gracias al apoyo de estos partidos.

Morena no se puede dar el lujo de ir divido en 2024. Los puntos porcentuales que le quitó el ex subsecretario de seguridad federal, Ricardo Mejía Berdeja del PT al candidato de Morena, el senador-empresario Armando Guadiana de Morena, fueron críticos para la derrota de la 4T en Coahuila.

Morena está perdiendo el voto de la clase media. Las elecciones del 2021 ya muestran una tendencia de cambio de intención de voto de la clase media en la CDMX, Edomex y el país. El amplio margen con el que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018 fue gracias a sus posiciones moderadas y un equipo de técnicos en economía que daban mucha tranquilidad como Gerardo Esquivel.

Alianza Va por México no es competitiva per se. La contundente victoria de la alianza del PRI-PAN-PRD en Coahuila confirma que un buen gobierno estatal, un candidato bien posicionado y una coalición de partidos. Sin embargo, hubo factores que jugaron en contra en Morena como la división del PT y Partido Verde. En el caso del Estado de México el apoyo entre panistas y priistas demuestra una sociedad por conveniencia que no termina de convencer a pesar de lo competida de la elección.

Violencia no asociada a gubernaturas. Estas elecciones estatales fueron relativamente tranquilas. La violencia política está más bien asociada a la lucha por cacicazgos municipales. En 2021 perdieron la vida 102 políticos.

Las elecciones de ayer adelantan los movimientos políticos en todos los partidos y cuartos de guerra rumbo al 2024 para la presidencia de la República, así como en nueve gubernaturas.

Agenda estratégica: Cuentan en los pasillos políticos que a partir de la segunda quincena de julio dejará de despachar en el piso 22 de la Torre Juárez de la Secretaría de Relaciones Exteriores el canciller Marcelo Ebrard para concentrarse al 200% en su aspiración presidencial por Morena u otra coalición de partidos. Información NO/NO confirmada como dirían los “notices” diplomáticos.

POR GERARDO RODRÍGUEZ

GERARDO_RSL@YAHOO.COM

@GERODRIGUEZSL

LSN