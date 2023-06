Robo a tienditas

Una de las asignaturas pendientes de la presente administración es la promesa de reducir la inseguridad, siendo un ejemplo palpable el robo al pequeño comercio.

El cobro de derecho de piso, extorsiones, asaltos con violencia y el robo hormiga suceden un día sí y otro también en tiendas de todos tamaños, de ahí que los resultados de la XIX Encuesta de Inseguridad levantada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), que lleva Cuauhtémoc Rivera, deban ser vistos por las autoridades como un factor que incide en el crecimiento en la inflación.

Y es que a decir de Anpec este crisol de inseguridades que le comento se presenta en más de mil 500 municipios del país, lo que ha significado pérdidas de hasta 20 por ciento en sus ingresos, que se trasladan de alguna forma a los precios finales que pagamos los consumidores.

La encuesta que le refiero se levantó en dos mil 193 pequeños comerciantes en los 32 estados y arrojó, entre otros resultados, que uno de cada cuatro encuestados se declaró víctima de algún acto de violencia y 8.28 por ciento incluso ha sido víctima de asalto con violencia.

Lo lamentable es que a decir de Coparmex, que preside José Medina Mora Icaza, la gran mayoría de esos delitos no se denuncian.

La encuesta que le comento arrojó que 23.7 por ciento de los establecimientos dijo ser víctima del robo de mercancías y 16.7 por ciento incluso ha sufrido extorsión telefónica.

Esa situación se agrava más porque el pequeño comercio a diferencia de las grandes cadenas no cuenta con mecanismos de seguridad, aunque ya hemos visto que como ocurrió en el robo de la joyería Berger, en plaza Antara, poco sirve ante una delincuencia que no parece muy atemorizada con las fuerzas policiacas que no actuaron en un robo que a decir de los enterados dilató cerca de 10 minutos.

Pero regresando a la Encuesta de ANPEC otro dato no menor de su investigación es que 46 por ciento manifestó un aumento de violencia en su colonia, es decir el deterioro del tejido social ha continuado en el país. Se trata de una fuente a vigilar ya que la encuesta se realiza en el más importante canal comercial de distribución que tiene más de 1.2 millones de puntos de venta, y que como le digo, refleja mucho de lo que ocurre en el país cuando hablamos de inseguridad.

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de inseguridad, la firma AI27 presentará esta semana una herramienta basada en Inteligencia Artificial para hacer frente al robo al transporte de carga. Se trata de una solución que se adapta a flotillas de todos tamaños y que ya emplean empresas como Nestlé, Pirelli, Mercado Libre, Mondelez y Nike, entre otras… Con un video que encendió twitter donde dijo que no tienen ninguna intención de eliminar los apoyos sociales, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz anunció ayer su intención de contender en las elecciones federales de 2024 y sostuvo que será la próxima Presidenta de México.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

