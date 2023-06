Trompo a la uña

Y arraaaaaaaaaanca la carrera de las mejores corcholatas para ver quién ocupará la Presidencia de este país a partir de diciembre de 2024. No, no me equivoqué. Yo sé que son las corcholatas del partido morena para saber quién de estas se convertirá en el candidato por ese partido en las elecciones del año entrante. Sin embargo para qué nos hacemos tarugos, hasta ese periódico que publica infamias de la 4T llevó a cabo un ejercicio mediante una encuesta, en donde planteaba todos los escenarios posibles y quedara la Corcholata que fuese vs todo contrincante posible de la oposición…de ninguna manera ganaba la oposición. Ni en combo, ni solitos, ni al revés volteado… es más, yo creo que ni tronando el volcán que se está formando al sur de la ciudad según la UNAM. No les toca en el 2024 y se acabó.

Ahora bien la vara va a quedar muy alta y tendrán que hacerla chida para llenar esos zapatos. Ahorita no importa cuanto saludos les manden expresidentes, jugadores de fucho, boxeadores… los verdaderos trancazos, lodazos, metidas de pié pa tumbarlos, será básicamente puro fuego amigo y tendrán que cuidarse hasta cuando vayan al WC. No decir nada fuera de lugar, no hacer nada bueno que parezca malo, ni echarse un pum en público aunque crean que van a salir con pantuflas. Y por otro lado deben de pensar que quien llegue a la Grande, tiene que hacerlo por lo menos igual o mejor que AMLO y aquí es donde la cosa se complica fíjense: a mi Jaguar de Macuspana, ya le ha tocado de todo en su sexenio, bueno…casi.

Ha tenido que lidiar con los enormes desfalcos y negocios truculentos heredados de otros sexenios, toreado a Trump, varias marejadas migrantes, la pandemia más grande que recuerde la humanidad en estas épocas modernas, la guerra de Rusia y Ucrania, un cochinero en el radio y la tele, los golpes de Estado blandos de la derecha dizque “moderna” y el sigue IN-DES-TRUC-TI-BLE. Hasta sus detractores han tenido que reconocer que no le importa ni lo mueve el dinero. Con la pena para quienes dijeron que al país “se lo cargaría el payaso y que el dólar iba a estar a 45 pesos en la 4T”, váyanse enterando que la macro economía de México va en caballo de hacienda.

Al 31 de marzo de este año, la medida más amplia de la deuda pública se ubicó en 13.9 billones de pesos, Como porcentaje del PIB, la cifra anterior se tradujo en 47.6 por ciento. Y esto qué quiere decir? Que el nivel de coeficiente de deuda pública bajó 4.3 porcentuales respecto al cierre de 2022. Tómala barbón. Además traemos un Súper peso. Según el Fondo Monetario, México destaca en el ámbito internacional respecto a países desarrollados como Japón, Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Bélgica y Reino Unido, cuyos niveles de deuda a PIB superan el 100 por ciento. Y falta reducir aún más la ya “desinflada” inflación y darle un bajón a la violencia. De veras quieren candidatearse?

POR FERNANDA TAPIA

