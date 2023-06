La crisis del maíz

La trilla del maíz que comenzó el mes pasado y que se ha interrumpido por el desplome de precios de la gramínea es una de las secuelas del viraje que en esta administración se dio al campo mexicano. Pensar que las políticas públicas sólo deben mirar a los productores de una o dos hectáreas de autoconsumo, dejando a un lado a los agricultores que permiten que los alimentos lleguen a la mesa de los mexicanos, fue un gran error.

Cuando estalló la invasión de Rusia a Ucrania y se presentó una subida vertiginosa en los precios de maíz, trigo y otras semillas todo era reír y cantar para los agricultores, pero los mercados no van sólo en una dirección y al darse al ajuste de precios como ha ocurrido en este año ha sobrevenido la crisis.

El riesgo mayor es que una afectación a los agricultores puede derivar en un efecto dominó, donde afectar las cosechas llevaría a una subida natural en los precios de la tortilla y el pan, cuando el Banco de México, que tiene como gobernadora a Victoria Rodríguez, comienza a registrar los primeros resultados de la lucha contra la inflación.

Lo cierto es que este problema se gestó al retirarse los apoyos a los productores para adquirir contratos a futuros para amortiguar una caída de precios internacionales, y ahora para cubrir ese hueco, los agricultores le piden al gobierno federal recursos por unos 15 mil millones de pesos.

Añada que los fraudes en Segalmex en esta administración estimados en 18 mil millones de pesos, y que ha querido minimizar la 4T habrían ayudado mucho en esta crisis.

Y bueno, como lo más fácil es buscar supuestos culpables, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya revira contra Gruma, Minsa y Cargill, y peor aún, en Palacio Nacional se argumenta que los agricultores se acostumbraron a las malas prácticas del pasado y no tienen llenadera.

LA RUTA DEL DINERO

La insurtech Betterfly, que tiene de CEO a Jens Thobo-Carlsen, busca ampliar su presencia en nuestro país, de la mano de Chubb, que lleva aquí Alfonso Vargas. La plataforma de beneficios flexibles que combina bienestar, protección financiera y propósito social acaba de anunciar que las personas que tengan un seguro con Chubb podrán acceder a su plataforma para recibir asesoría en temas como salud y bienestar físico y mental que se lesionaron mucho durante la pandemia del coronavirus…

Great Place To Work, que lleva aquí Michelle Ferrari, presentó su edición 2023 de Los Mejores Lugares para Trabajar, donde reconoció a las mejores empresas en cultura organizacional. Para generar este listado donde se reconoció a unas 220 empresas se utilizó el Modelo For All, que integra los cinco elementos necesarios para que una organización sea un excelente lugar de trabajo, y cuyos resultados este año permitieron maximizar el potencial humano donde 90 por ciento de los colaboradores consideró que pueden entregar su máximo compromiso con las firmas donde laboran.

POR ROGELIO VARELA

ROGELIOVARELA@HOTMAIL.COM

@CORPO_VARELA

