El mes pasado tuve infección por hepatitis A. La pasé mal, con 11 días de internamiento y transfusiones. Desde el hospital escribí Un Montón de Plata en la ventana de tiempo en la que me sentía medianamente bien. Ya estoy recuperado. Durante mi internamiento los doctores indicaron que han observado que los ingresos por hepatitis A se multiplicaron por veinte tras la pandemia, sin que las causas sean claras. Algunos casos graves en jóvenes han tenido que ser derivados a protocolo de trasplante de hígado. Yo no puedo especificar cómo me infecté, pero sospecho que pudieron ser fresas contaminadas. Afortunadamente ya todo pasó.

Ahora la Food & Drug Administration (FDA) de Estados Unidos lanzó una investigación por fresas contaminadas por hepatitis A importadas de México que se venden en Costco, HEB y Walmart. Las fresas mexicanas contaminadas también estaban en combinación con otras “berries”, así como en smoothies. Marcas famosas como ‘Kirkland Signature’, tan popular en Costco, deben retirar el producto del mercado.

Algo está ocurriendo con la hepatitis A en el mundo. En mayo de 2022 el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de México avisó a todas las unidades médicas que pocas semanas antes el Reino Unido había dado aviso a la Organización Mundial de la Salud de “un incremento en la notificación de casos de hepatitis aguda de causa desconocida en niños previamente sanos menores de 10 años residentes de Escocia”, y alertaba de casos crecientes en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.

Asimismo, hace menos de seis meses, a finales de 2022, Chile inició una investigación en las frambuesas congeladas que exportaba por estar contaminadas con hepatitis A tras haber sido notificado por la FDA del descubrimiento de un lote de mil cajas contaminadas con el virus.

Hace falta que la Secretaría de Agricultura, de Víctor Villalobos, y Cofepris, de Alejandro Svarch, actualicen al consumidor respecto de las fresas y otras frutas nacionales que pudieran estar contaminados y diseminando la enfermedad en el país. Hasta el momento no se han dado pronunciamientos de alerta, pero es un hecho que parte de la producción de esos frutos permanece en México y no todo se exporta a Estados Unidos.

TALENTO SECTOR PÚBLICO

Sigue causando estragos en servidores públicos la Ley Federal de Austeridad Republicana que impedía a ellos formar parte de la iniciativa privada durante los 10 años posteriores a su cargo. La experta en recursos humanos Arleth Leal, de la firma Red Ring, ha señalado que 90 por ciento de los candidatos a vacantes son rechazados en gran medida debido a ello.

También se habla de que habrá una desbandada de servidores públicos en 2024, y todo ello pondrá a prueba el fallo de la Suprema Corte, que el año pasado quitó el candado a estos profesionistas. Veremos.

