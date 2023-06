No tiene que ver con la clase social, color de ojos, nacionalidad, profesión, estatura, estado civil, partido político, edad, género, religión, peso, etcétera.

¿Se nace con buen gusto, se educa o se adquiere? ¿Cómo se cultiva el buen gusto? Por ejemplo, mi perspectiva puede ser diferente a la suya. La falta de pretensión y de autenticidad pueden ser de buen gusto. El buen gusto puede estar dentro de lo feo. Los ideales de belleza han ido cambiando en la industria de la moda, se ha concebido diferente.

¿Llegamos al punto donde se educa el buen gusto? El buen gusto se desarrolla y también se nace con él.

Se debe nutrir y los que no nacen con ello deben educarlo. Tener buen gusto a la hora de vestir no te dice que tengas un buen gusto al decorar un espacio. Muchas veces el individuo que tiene estilo cuenta con hogares que no están bien decorados.

¿El buen gusto de dónde nace? Se va educando y se va formando mediante el análisis de las tendencias. La belleza entra por los ojos, el gusto por la boca y el sonido por los oídos. Es por lo que una de las tendencias más polémicas es la estética kitsch, lo exagerado, lo extravagante y lo pintoresco, que se imponen a lo que se considera buen gusto. Este estilo puede ser de mal gusto, sin embargo, ¿quién decide qué es de buen gusto o de mal gusto? Queremos una estética que le guste a todo el mundo, pero en la realidad no sucede.

Hay personas que tienen el don de detectar qué le gusta a la mayoría. Son seres superdotados que detectan lo que tiene buen gusto y lo que no. Y esto es gracias a que cuentan con mayor información, analizan los patrones de comportamiento de las personas y revisan qué quieren y que no. Investigan los comportamientos culturales, psicológicos, sociales, económicos, etc.

En la industria de la moda los árbitros que dictan si es de buen gusto o de mal gusto son las marcas y las it-girls, aquellas jóvenes populares que son asediadas por los medios de comunicación y las redes sociales, y saben llamar la atención. Lo que llevan es aspiracional y de buen gusto.

El buen gusto se va construyendo a través de prueba y error, es decir, fallando se llega al objetivo final.

Finalmente, no es fácil decir "sí que es de buen gusto", ya que por el querer encajar no se ve la objetividad y se pierde la autenticidad. La moda no tiene reglas y cada creador lo plantea desde su propia perspectiva, es por lo que el buen gusto no es objetivo. ¿Y para ustedes qué es tener buen gusto? ¿Existe un buen gusto universal o cambia dependiendo de la región? ¿El buen gusto está peleado con la creatividad?

POR MOLÉN ANTOLIN

COLABORADORA

MAAZ