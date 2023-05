Crisis humanitaria y migratoria en fronteras

La política migratoria de Estados Unidos está rota en lo que concierne al asilo y la regulación de la migración laboral. Su ley migratoria es de 1986. En 2012, instauró el programa DACA, que permitió a los Dreamers contar con protección temporal para permanecer en EU.

El tema migratorio es ideal para la manipulación política y las respuestas a las sucesivas crisis son coyunturales. Ante la carencia de leyes y políticas migratorias adecuadas, EU recurre a México para enfrentar las crisis y ejecutar políticas de contención.

México carece de política migratoria coherente. El INM es un desastre, no se combate el tráfico ilícito de personas, se busca desaparecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la mejor institución en esta época de crisis, los migrantes son más vulnerables, sujetos de corrupción y extorsión.

En este contexto, el 11 de mayo concluye la aplicación del llamado Título 42, aplicado por el gobierno de Trump desde marzo de 2020. Permitió la expulsión inmediata, por razones sanitarias, de más de dos millones de migrantes en los años 2021 y 2022, la mayoría a México.

El título 42 será sustituido por el Título 8 que autoriza la expulsión de los llamados “inadmisibles”, es decir los procesados por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien decide si son o no sujetos de asilo. La decisión la podrán tomar en 24 horas. En los últimos meses han aumentado las expulsiones a México con base en el Título 8 y a partir del 12 de mayo todas se harán con esta base legal. Como referencia, en mayo de 2020 EU expulsó a 23,257 personas, en el mismo mes de 2021 a 180,507 y en 2022 a 241,136.

La mayoría de migrantes que están cruzando irregularmente a EU son adultos solos. Ello indicaría el factor de atracción del mercado laboral de EU. Una economía con un gran déficit de mano de obra, pero sin los canales para admitir legalmente a trabajadores migrantes.

En la adopción de medidas coyunturales, Ebrard aceptó primero “Quédate en México”, en noviembre de 2018. Posteriormente amplió el programa a toda la frontera y se desplegó la Guardia Nacional. No se combatió a los traficantes de personas. El año pasado se aceptó recibir adicionalmente hasta 30,000 venezolanos al mes y este 2023 otros 30,000 de Cuba, Nicaragua, y Haití.

Si hablamos con la verdad y aceptamos que no podemos manejar el número de migrantes expulsados, tendríamos mayor capacidad de negociación ante EU. No sé por qué se ha decidido ceder a todo lo que nos piden en migración. El gobierno sienta precedentes legales que afectarán a gobiernos futuros, asume responsabilidades que no puede cumplir, ha vuelto más vulnerables a los migrantes y tiene al borde del colapso a varias ciudades fronterizas en el norte y el sur. La pregunta que todo mundo se hace es: ¿qué ha ganado México con estas concesiones? No hay una respuesta ni clara ni coherente.

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

PAL