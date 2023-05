México y el Covid-19

En línea con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano dio por terminada la emergencia sanitaria por Covid-19, iniciada oficialmente el 23 de marzo de 2020. Tres durísimos años de convivir con una pandemia que nos cambió por completo la vida a aquellos que por fortuna pudimos conservarla.

Hasta la fecha, de acuerdo con los números del gobierno mexicano, se estima que el Covid-19 ha cobrado la vida de 333,985 personas en nuestro país. No obstante, al considerar los datos sobre el exceso de mortalidad, se puede afirmar que la pandemia ha ocasionado aproximadamente 700,000 fallecimientos en México. De esta cifra, alrededor de 330,000 decesos se han registrado en la Ciudad de México, lo que equivale al 3.5% de su población total. Una auténtica tragedia.

Al ser una pandemia que afectó al mundo entero, es posible comparar la respuesta que los diferentes gobiernos dieron al enorme reto que significó. En esa comparación, nuestro gobierno no sale bien parado. Una constelación de errores y omisiones causaron esta hecatombe: se minimizó la enfermedad; no se hicieron pruebas masivamente para detectar contagios; se negó la utilidad del cubrebocas; se difundieron bulos anticientíficos –como decir que los asintomáticos no contagiaban—; se manipuló el semáforo epidemiológico; no se vacunó al personal de los hospitales privados…

A lo anterior hay que añadir que en México no se apoyó a las micro y pequeñas empresas durante el confinamiento, por lo que miles de ellas quebraron y millones de personas perdieron su empleo. La economía tuvo la caída más fuerte en casi cien años y la recuperación ha sido mucho más tardada que en otras latitudes.

Toda esta cauda de despropósitos tiene nombre y apellidos: Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y encargado de coordinar los esfuerzos en contra de la pandemia. No es casualidad que miles de personas se hayan unido a la demanda promovida por el abogado Javier Coello para que este personaje responda ante la justicia por su estrategia fallida.

No olvidemos que durante 2019, antes de la pandemia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desmanteló el sistema de salud y destruyó un programa perfectible pero exitoso: el Seguro Popular. Se creó un Instituto de la Salud para el Bienestar (INSABI) que ahora se ha eliminado por su nula eficiencia. Y no hablemos de la falta de medicamentos que se ha convertido ya en un mal crónico de la salud pública en nuestro país.

La pandemia del Covid-19 nos enseñó que la arrogancia, la soberbia y la ineptitud gubernamentales pueden provocar verdaderas catástrofes. Por lo pronto, vaya un recuerdo emocionado a quienes perdieron la vida por esta pandemia y a los seres queridos que siguen llorando su ausencia.

POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL

POLITÓLOGO

@FERDOVAL

LSN