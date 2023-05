Sabadell gana cuota

Lentamente las aguas toman su cauce en el negocio bancario tras las quiebras del SBV y el Credit Suisse, y seguramente cuando llegue la calma a los mercados volverán a sobresalir los bancos con buena gestión.

Una de esas entidades es Banco de Sabadell, que tiene como consejero delegado a César González-Bueno, y que comanda aquí Francisco Lira.

Sabadell, como muchos otros bancos, se ha favorecido de la subida del costo del dinero por el endurecimiento de políticas monetarias, lo que catapultó los ingresos de los préstamos a tasa variable; parte de esos beneficios serán distribuidos a nivel global entre sus inversionistas por estos días.

Esta entidad participa en 18 mercados de alto crecimiento como España, Reino Unido, Francia y Portugal, en el viejo continente, pero en América tiene negocios en EU, México y Brasil. En nuestro país, Sabadell tuvo un gran desempeño en 2022, al concentrar su cartera en empresas, especialmente las que tienen exportaciones, y ya figura en el top 10 de los bancos con foco en las empresas, y el 11, por su cartera total.

Sabadell fue de los bancos que ganó cuota de mercado en México, al ampliar su cartera a mayor velocidad que el sistema, en términos nominales creció 12 por ciento.

En la parte operativa, Lira dice que Sabadell ha mantenido a raya sus costos al ser el primer banco mexicano 100 por ciento digital, y esto también explica su mejor rentabilidad.

Para 2023, anticipa para el banco otro buen año por su orientación hacia empresas y corporativos, no sólo por el empuje que pueda imprimir el nearshoring, en varias regiones donde participa, también porque es una de las entidades que le presta al campo, que fue el sector que creció más en México el año pasado.

La acción de Sabadell en los mercados bursátiles desde julio pasado entró en un rally alcista, que como es normal mostró una interrupción en las últimas semanas por la incertidumbre de los bancos regionales estadounidenses.

Ya que hablamos de banca, amablemente nos dice Carlos Septién Michel, vicepresidente de Banco Autofin, que esa entidad no tiene que ver con las irregularidades en pagos a trabajadores capitalinos como parte de los problemas de la empresa Métricas, que llevan Alán Adrián Alvarado Espinosa, Miguel Ángel Alvarado Espinosa e Imanol Cruz, con el manejo de recursos del Fondo Ambiental de la Ciudad de México. El banquero resalta que ninguna cuenta ni fideicomiso alguno ha sido aperturado en Banco Autofin por parte de Métricas, y añadió que la falta de pago en las tarjetas emitidas por la firma argentina Credencial se debe a que no se han entregado recursos para su dispersión, un tema del que han sido enteradas las autoridades, así como a MasterCard, dueña del Bin, para emitir los plásticos. Por otra parte, Septién destacó que la relación con Credencial se ha deteriorado por ese tema, luego que Banco Autofin no tiene vela en el entierro en un claro diferendo de Métricas con el gobierno capitalino.

