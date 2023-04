El triunfo de la ciencia no neoliberal

Con toda franqueza, no he leído la nueva legislación sobre la ciencia y disciplinas anexas, con los detalles de la desaparición de Conacyt y demás. Sé que el Consejo tendrá un nombre nuevo, Conacyht, o cyth, o chyt, y que en su mesa directiva habrá representación, cómo no, del Ejército y la Marina. Poco más. Así que esta columna es una apuesta.

¿Apuesto a qué? A que la doctora Álvarez-Buylla seguirá con la guerra anti transgénicos: elote que no tenga las huellas digitales de un agricultor de los de toda la vida, pueblo bueno, con sus manos agrietadas y su sonrisa de película del Indio Fernández, adiós. Apuesto también a que van a usar lo de la ciencia no neoliberal y la soberanía en lo que sea para meterle recursos a cuanta empresa y cuanto proyecto del que se hará cargo, lo adivinaron, el ejército.

Otra lanota, pues, a los cuarteles. Apuesto a que van a promover “medicinas alternativas”, ya saben: flores de Bach, homeopatía y ondas parecidas; y “medicinas tradicionales”: acupuntura con espinas de nopal, infusiones de quelite o cempasúchil para sustituir al fentanilo, que de todas maneras ya escasea en nuestro país como tantos medicamentos, y operaciones con las manos.

Por decir. Apuesto a que el Sistema Nacional de Investigadores va a acabar como fondo de pensiones para el funcionariado 4T. Napito en Nivel III por sus aportaciones a la física cuántica y el licenciado Bartlett como experto en estudios sobre el nacionalismo, o por alguna tesis en transparencia y rendición de cuentas, también por decir.

Apuesto igualmente a que van a usar el nuevo organismo para financiar al régimen cubano, bajo la etiqueta de “cooperación” o cosa similar, a cambio de lo cual van a seguir tratando de endilgarnos todos los logros del socialismo cocotero, desde especialistas-comisarios políticos hasta vacunas hechas a saber con qué.

Es probable también que se avienten más proyectos como los de los ventiladores Ehécatl para los enfermos de covid, lo más parecido que ha visto la medicina a una de esas mangueritas para inflar llantas en la gasolinera, y que anuncien con pompa y circunstancia varios impulsos de desarrollo en tecnología con Pemex y la CFE.

No se pierdan los tuits de Rocío Nahle, por favor. También le pondría una lana a que tienen algún otro coqueteo con desarrollar X o Y vacunas, para compensar la escasez que ya también se nos dejó venir en ese ámbito. Sobre todo, me juego la quincena a que seguirán haciendo lo imposible para joderle la vida a los investigadores de la UNAM, primero que nada, y del resto de las universidades no fundadas por el presidente, enseguida.

Todo eso, claro, con todavía menos dinero, porque hay que pagar el Tren Maya, Dos Bocas y unas deudas de antología. Sin olvidar que vienen elecciones. El triunfo de la ciencia no neoliberal, que le llaman.

Julio Patán

Colaborador

@juliopatan09

MAAZ