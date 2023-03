Mexico: la serpiente en el jardín (II)

Jared Kushner me refirió este símil sobre el crimen organizado en México: Un propietario ve que en el jardín de su vecino hay una serpiente peligrosa y éste no hace nada para eliminarla. Propone acabar con la serpiente usando sus recursos, pero no entiende las razones de su vecino para evitar su intromisión. Tampoco reconoce que alimenta a la serpiente con armas y consumo de drogas.

Para algunos en EU, la serpiente está ya en su jardín y hay que eliminarla a cualquier costo. De ahí las propuestas republicanas violatorias de la soberanía mexicana, peligrosas y que acabarían con la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Sin embargo, en lugar de envolverse en un patrioterismo chabacano – no verdadero nacionalismo- conviene defender a México con inteligencia, diplomacia y combatiendo al crimen organizado.

Si bien la mayoría de los mexicanos y estadounidenses rechazamos el uso de la fuerza militar de EU en contra de los cárteles, hay coincidencia creciente en la opción de tomar medidas más radicales. La Casa Blanca, ya ha dicho que no consideran declarar a los cárteles organizaciones terroristas extranjeras y cuentan con otros instrumentos disponibles. Los van a usar.

En el campo demócrata, hay en este momento una doble preocupación respecto a México. Por un lado, las propuestas conducentes al debilitamiento del INE y la democracia mexicana y, por otro, la falta de cooperación en materia de seguridad y fentanilo. Ambas afectan, en su opinión, la estabilidad de nuestro país, el eje de la política hacia México de cualquier gobierno estadounidense, independientemente del partido que lo encabece.

La visita a México de la asesora en materia de seguridad de Biden, Elizabeth Sherwood Randall, fue un primer paso para retomar la necesaria cooperación con EU en el combate al fentanilo.

México debe afinar su estrategia de seguridad nacional ante las nuevas circunstancias y profundizar acciones contra el crimen organizado.

El combate debe abarcar varias dimensiones. La financiera, incluyendo congelamiento de cuentas, incautación de bienes de los criminales y sus familias. La del intercambio de inteligencia, basado en la confianza mutua, hasta ahora perdida. La judicial, dando seguridad a los jueces mexicanos, para que no liberen a los criminales, por el miedo al “plomo” o la corrupción de “plata”, y ejerciendo un control más estricto de las cárceles, desde dónde el crimen organizado opera. La sanitaria, para tratar el problema de las drogas como un tema de salud pública y disminuir el consumo, y homologar con EU las listas de sustancias prohibidas y precursores químicos. La del control del tráfico ilícito de armas mediante la prohibición de la venta de armas de asalto. La de la erradicación del tráfico ilícito de personas, aumentando las penas por ese crimen. Y, por supuesto, hacer cumplir la ley y avergonzar a los criminales.

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

