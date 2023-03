Equilibrio y Complementariedad en la Transición Energética

Haitham Al- Ghais, secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), sobre la base de asegurar la autosuficiencia como elemento clave de la seguridad energética, hizo un reconocimiento a la política pública en materia de hidrocarburos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia magistral denominada “Mercado Mundial del Petróleo”.

Haciendo especial mención sobre la visión y cálculo geopolítico del gobierno mexicano para fortalecer su sistema de refinación, en un entorno donde la pandemia generó una caída y comportamiento errático de la demanda petrolera, provocando que Estados Unidos y países de Europa cerrarán refinerías, mientras que Asia y Oriente Medio concentran este eslabón.

De esta manera, el representante de la OPEP expresó una felicitación por la construcción de la Refinería Olmeca: “…quiero felicitar a México, a la industria mexicana, a los líderes de la industria, a la propia secretaria (Rocío Nahle) … porque realmente tiene que tener una visión muy clara para invertir…”; enfatizó el secretario general de la organización petrolera, recalcando que la inversión es clave ante una recuperación de la demanda prepandemia hacia finales de año y una demanda futura de 110 millones de barriles al día.

La OPEP calcula que en 2045 donde el tamaño de la economía global se duplicará y el planeta tendrá casi 20 mil millones de habitantes; la demanda en el mundo de energía crecerá en un 23% y el petróleo representará el 30 por ciento de la matriz energética mundial.

Queda muy claro que la demanda energética del planeta no se podrá enfrentar solamente con una fuente de energía, se requerirá todo el abanico de energías fósiles y renovables de manera complementaria, refirió Al- Ghais.

Por ello, en la línea de tiempo hacia 2045 se requiere una inversión con una visión holística en toda la cadena de valor, incluida la petroquímica, de 12.1 trillones de dólares; es decir, más de 5 mil millones de dólares por año.

Sobre la Transición Energética, el representante del cartel petrolero señaló, que debe llevarse de acuerdo a las peculiaridades y posibilidades de cada país, ya que no se puede parar un sistema energético en pocos años; y fue muy claro al afirmar que la OPEP no niega el cambio climático y tampoco está en contra de las energías renovables; sino todo lo contrario, están invirtiendo en tecnologías para la descarbonización de la industria; el problema no es culpa de la industria petrolera, el problema son las emisiones y la industria debe demostrar que es capaz de reducirlas.

En conclusión, la Transición Energética desde la perspectiva de la OPEP debe ser conducida cuidando el equilibrio y la complementariedad de todas las fuentes de energía, descarbonizando la matriz energética y satisfaciendo la demanda global no solamente como un negocio sino como una obligación ante la humanidad.

POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

DIPUTADO FEDERAL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

