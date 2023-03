La SEP pinta su raya

Ayer, en la reunión de la ANUIES, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, dejó en claro que tanto él como la titular de la SEP, Leticia Ramírez, defienden la autonomía de las universidades públicas. Explicó que deben ser las comunidades universitarias las que decidan los cambios en sus leyes orgánicas, de conformidad con la Ley General de Educación Superior. Un desmarque a la iniciativa del diputado Armando Contreras.

Sin invitaciones personalizadas

Es un hecho que se va a quedar sentado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en caso de que esté esperando una invitación personalizada de la Presidencia para conmemorar los 85 años de la expropiación petrolera, el próximo 18 de marzo, en el Zócalo. Y es que se trata de una convocatoria abierta y no habrá invitados especiales.

Lozoya ya juntó su lana

Resulta que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, ya juntó los 200 millones de pesos que ofrece para resarcir el daño del que se le acusa por el caso Odebrecht Con esa cantidad, indicó su abogado Miguel Ontiveros, se busca que enfrente desde la comodidad de su casa el juicio por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

Preparan regreso de Edmundo al INE

Nos dicen que esta misma semana Edmundo Jacobo podría reincorporarse como Secretario Ejecutivo del INE, luego de la suspensión definitiva que le otorgó la juez Blanca Lobo Domínguez, contra los efectos del Plan B electoral. De hecho, en Palacio Nacional se percibe un ánimo de resignación, aunque es probable que lo sigan criticando en las mañaneras.

Preparan foro sobre drogas

No sólo con Estados Unidos trabaja el gobierno mexicano para afinar una política regional contra las drogas. Además, se prepara una cumbre de presidentes de América Latina con ese propósito. El canciller Marcelo Ebrard y su homólogo de Colombia Álvaro Leyva se están encargado de la organización, y prevé realizarla entre agosto y septiembre próximos.

