México mágico

Y vaya que durante los últimos años, no podemos dejar de ver al arte como algo necesario e indispensable. Con ferias como Zona Maco, Salón Acme y Material, entre otras, se ha “democratizado” el arte, ya que no sólo es para coleccionistas, galeristas o artistas, sino que también es para los demás, que están o no involucrados en el mundo artístico. Es por esto que quise dedicar esta columna a la semana del arte, que este año, movilizó a México, no por casualidad, Maco rompió récord de asistencia, llegando a los 77 mil asistentes durante los cinco días de la feria.

La semana del arte, empezó en el estado de Nuevo León, con la Gala del Museo Marco en Monterrey, en donde Taiyana Pimentel, la directora del museo y Mauricio Lobeira, reunieron a varios regiomontanos en una subasta benéfica.

Después Eugenio López fue el anfitrión de la pre inauguración de la Colección Jumex en Monterrey; al mismo tiempo estaba sucediendo en Guadalajara un fin de semana en donde se dio un recorrido por diversas galerías tapatías, y además, el famoso artista Mark Bradford tuvo una exposición en el Museo de Arte de Zapopan, en donde vimos a nada más y nada menos que a la nieta de la fallecida reina Isabel, Eugenia de York, quien se paseaba por el museo tranquilamente, sin la mirada curiosa de varios.

Una visita al estudio del artista Gonzalo Lebrija, a Cerámica Suro y a la galería Curro, fueron parte del recorrido, con decirles que en un solo día visitamos más de 10 galerías y entre esto, el estudio del artista Gabriel Rico, que a mí en lo personal fue mi top uno.

Regresando a la Ciudad de México, no podían faltar las visitas a diversas galerías como Ago Projects en donde el estudio creativo “Niños Héroes” tuvieron una exhibición, en la galería Labor, un performance de Héctor Zamora, y por supuesto Maco, la feria de arte más importante en América Latina, en su edición número 19, que rompió record de asistencia.

Por supuesto, la ya icónica Gala del Museo Tamayo, también sucedió en esta semana para recaudar fondos que servirán para los proyectos artísticos y culturales que vienen próximamente.

Y bueno, de fiesta en fiesta, hubo varias. Pero el tema es uno, es el arte y todo lo que conlleva a su alrededor, y todo lo que provoca, todo lo que se mueve y todo lo que a la gente le mueve ver arte.

Sin duda, una semana que reta al año que viene a que sea mejor, con mayor convocatoria y con mucha emoción para los que este año la vivieron bien y bonito.

Tras el paréntesis de la pandemia, la semana del arte volvió más fuerte que antes y más fuerte que nunca, y todo esto no sólo es gracias a los artistas, expositores, creadores de las diversas ferias, coleccionistas, galeristas y los amantes del arte, sino también para la gente que solo va a ver. Aunque no compre, aunque no haga arte y aunque no exponga, por gente que va a observar, a instruirse y a conocer un poco más, es por lo que esta semana se convirtió en un statement en el panorama y en la agenda anual de nuestro país.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

