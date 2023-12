Jalisco: MC y Morena, a cubetazos

A un tris de perder la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus de MC no logra acuerdos entre sus fuerzas vivas. Están confiados en que Morena, a pesar de que creció como partido en el estado, lo hunden sus pleitos intestinos. En un video, Carlos Lomelí repudió la suma de mini partidos como Hagamos, Futuro, PVEM y PT, para comerse parte del pastel. Quiere que los candidatos sean únicamente militantes. Esto le frunció el ceño a Pedro Kumamoto, quien se lamía los bigotes por una senaduría o, “de a perdis”, una diputación federal.

NUEVO LEÓN: ¿Así se gobierna? El gobernador Samuel García de Movimiento Ciudadano ordenó al Congreso local que no modifiquen su presupuesto, ni una coma, o de lo contrario, no tendrán 3 mil millones de pesos “extra” los municipios. Actualmente, retiene 2,500 millones de pesos aprobados en 2023. Castiga, en especial, a los opositores. En la política moderna, convierten a los ciudadanos en rehenes o monedas de cambio.

GUERRERO: Carlos Slim y Fundación Telmex, que dirige Arturo Elías Ayub, se reunieron con empresarios locales, encabezados por Alejandro Martínez. Ambos se comprometieron a reactivar la economía del puerto, devastado por el huracán Otis. Rescatarán el Acapulco tradicional y Dorado, como hoteles, centros recreativos y deportivos. Crearán un fideicomiso con una fibra por cada inmueble a recuperar. Excelente propuesta.

ACAPULCO: En el mismo tema, a la alcaldesa Abelina López, de Morena, quien no será reelecta, se le ocurrió multar a quienes no han recogido la basura de las calles frente a sus domicilios y negocios. Ése no es el problema. Se trata de la recolección de desperdicios y los despojos del paso de Otis, que no recoge el gobierno municipal. No hay tiraderos donde depositar la basura, asunto que debería resolver el ayuntamiento. Viene el Año de Hidalgo. ¿Alguien multaría a Abelina por no recoger la basura?

EDOMEX: Les platico que la excandidata priista a la gubernatura Alejandra del Moral encabeza a grupos disidentes para hacer un hoyo en la estructura del PRI y perfilarse como candidata de MC para una senaduría. Pese a las jugarretas, lo que queda claro es que quien tendrá la senaduría es Enrique Vargas, líder de la bancada del PAN en el Congreso local y repetiría Higinio Martínez, de Morena. Los naranjas no tienen el aire suficiente.

CAMPECHE: Ya era hora. El TEPJF sancionó a la gobernadora Layda Sansores por el uso indebido de recursos para su programa “Martes del Jaguar”, para promover a Morena en elecciones, el pasado 25 de julio. También está acusado el director de servicios de Comunicación, Juan Herrera Leal. ¿Frenarán el proselitismo impune y con dinero público de la gobernadora?

BC: En caída libre, aspirantes de Morena a la reelección de ayuntamientos. Aunque la franquicia guinda domina, los alcaldes son decepcionantes. Son los casos de Monserrat Caballero, de Tijuana, y Armando Ayala, protegido por el senador Jaime Bonilla, en Ensenada. No han hecho nada por sus gobernados. Además, sus equipos están para llorar.

POR VÍCTOR SÁNCHEZ BAÑOS

COLABORADOR

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

MAAZ