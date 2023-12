El crimen del subejercicio

Las cifras oficiales indican que el gobierno del Estado de Veracruz, al mes de septiembre pasado, no había gastado el 60% del presupuesto dirigido a obras, y sinceramente no existen las mejores expectativas para pensar que en el balance anual total, se cuente con un gasto responsable documentado y tangible en infraestructura para beneficio de los veracruzanos.

El subejercicio, implica que una entidad pública gastó menos de la cantidad que tenía autorizada para erogar en un ejercicio fiscal, es decir que no maneja de forma eficiente el presupuesto que le fue asignado. El subejercicio no representa en forma alguna un ahorro auténtico, debido a que no es un beneficio para los contribuyentes, ya que afecta negativamente el bienestar de la población al retrasar o impedir la ejecución de proyectos de obras de infraestructura y programas necesarios.

Este fenómeno puede surgir por diversas razones, como una ejecución presupuestaria más lenta de lo planificado, la postergación de proyectos o la falta de capacidad para utilizar completamente los recursos asignados. El subejercicio es negativo para la efectividad de las políticas gubernamentales y la capacidad de las administraciones públicas para alcanzar sus objetivos. Este hecho también podría indicar que una partida presupuestaria en particular no se considera prioritaria para la administración actual.

Un gobierno es ineficaz cuando no cuenta con la capacidad institucional de gastar el dinero asignado para proyectos de infraestructura. A pesar de que hay populistas que quieren ubicarlo en el imaginario colectivo como un ahorro que es reflejo de su “manejo austero del presupuesto”, esto es completamente falso, pues no cumplir con los objetivos presupuestarios refleja una carencia de eficiencia en la gestión gubernamental para ejecutar los recursos.

El Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que, “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Con estos antecedentes, con información actualizada hasta septiembre de este mismo año, se reportó que el gobierno de Veracruz solo había utilizado el 40% de su presupuesto asignado para inversión pública. Esta situación es inconcebible, ya que las dependencias que están en esta situación administrativa, resuelven temas de vital importancia para todos los habitantes. Si hay recursos disponibles, pero no voluntad para utilizarlos, entonces es legítima la duda de muchos que se preguntan cuál es la prioridad del gobernador y sus colaboradores.

En Veracruz, se enfrentan problemáticas que podrían hallar solución mediante la asignación de recursos que inexplicablemente aún no se han utilizado. Un ejemplo claro de esta situación puede observarse en la crítica condición del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde tanto el personal médico como los pacientes sufren las consecuencias de una infraestructura deplorable.

Y como ese, hay mucho ejemplos más en todas las regiones, lo cual es lamentable.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

DIPUTADA FEDERAL

@lorenapignon_

