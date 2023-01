Prácticas ambientales

Ya le he comentado que uno de las actividades que en los últimos años ha trabajado fuerte a favor de un ambiente más limpio es la industria del plástico, lo mismo en procesos que en el reciclaje de sus productos.

Por lo pronto, este jueves la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac), que preside Aldimir Torres Arenas y dirige Raúl Mendoza Tapia, otorgará el reconocimiento empresarial: Compromiso cero pérdida de pellets 2023, a unas 15 empresas.

A la fecha, la Anipac, que es impulsora del programa cero pérdida de pellets, ha impartido 20 talleres, a la par de capacitar a 124 empresas y más de 400 empleados.

La iniciativa tiene la encomienda que desde las organizaciones se lleven a cabo buenas prácticas de limpieza y contención de pellets a fin de contribuir a la preservación de los ecosistemas. En esta edición, la entrega de dicho galardón será virtual y contará con representantes de entidades ambientales extranjeras y, por supuesto, de las secretarías de Medio Ambiente federal y de los estados.

LA RUTA DEL DINERO

Ya que hablamos de reconocimientos, Walworth fue reconocida por la Asociación de Industriales Unidos por México (AIUM), durante la última reunión anual de esa organización, por los primeros 180 años de fundación de la empresa en el mundo, y 46 años en tierras mexicanas. Walworth es un miembro activo de AIUM desde 2020, periodo en el que ha demostrado compromiso con la responsabilidad social con énfasis en sectores como oil & gas, generación de energía, química, minería, tratamiento de aguas residuales y agua potable, entre otros. Walworth es liderada por Jacobo Waisburd Kleiman y Salomón

Waisburd Grinberg, quienes han fortalecido la gestión de una firma con sólida presencia en el mercado y gran reputación... El lamentable expediente de María Elena Ríos Ortiz es un hecho que tiene que resolverse a la brevedad en contra de quien resulte responsable, así como el de miles de víctimas de violencia que no cuentan con la ventaja del apoyo de los medios. En ese contexto, fíjese que en los tribunales de Oaxaca comienzan a revisarse una serie de denuncias en contra de la saxofonista y su familia que fueron ratificadas entre 2012 y 2015 por los afectados que involucran delitos que no son menores, y donde la acción de la justicia no debería eximir una y otras denuncias... En los temas de los presidenciales nos comentan que el senador morenista Ricardo Monreal Ávila ya cuenta con miembros en los 300 distritos electorales con representación en los 32 estados de la República y que serán los encargados de dar a conocer el proyecto de reconciliación nacional que tanto requiere el país ante el ambiente polarización recrudecido en los últimos años... Este lunes inicia transmisiones un nuevo canal de TV abierta, me refiero a UnifeMx, que dirigirá Marcos Santos, y que podrá verse en el canal 8.3 para la CDMX y su Zona Metropolitana con un espacio periodístico que se llamará Noticias 360.

