Monreal está de vuelta en el juego

Algunos lo veían con las maletas hechas y fuera de Morena, pero a Ricardo Monreal el inicio de año le trajo sorpresas. Lo que se antojaba casi imposible, sucedió: año y medio después de abrirse la baraja de presidenciables y de ser constantemente relegado, su partido lo incluyó en la lista de ‘corcholatas’. El coordinador de los senadores de Morena está en el juego.

Apenas el pasado 7 de diciembre, parecía despedirse. “He vivido en la adversidad, he vivido contra estos gritos en el anonimato, y he vivido siempre de frente; los puedo mirar a los ojos: ¡lo único que quiero es democracia en mi partido! ¡Es lo único que deseo: participar con honestidad!

“¿Les duele mucho eso? ¿Creen que es mucho pedir? (…) “Yo tengo 26 años luchando por el presidente (…) ahora es muy fácil estar aquí y gritar desde el anonimato”, les dijo a quienes desde la turba, lo increpaban durante el Informe del senador Navor Rojas, en Hidalgo.

“Creo en Dios y Dios sabe el lugar que me tocará (…) ¿Es mucho pedir democracia y dignidad? Yo creo que no”, sentenció, para después enfatizar que le ha cumplido a López Obrador aprobando todas sus reformas.

“Todas las reformas que propuso el presidente, todas se han aprobado, ¡todas!”, afirmó. Tiene razón, todo lo enviado por AMLO ha salido en el Senado.

Monreal lleva año y medio pidiendo piso parejo para participar en la contienda presidencial. No le habían hecho caso. Pese a eso, resistía. “No pueden negar que López Obrador ha sido el hombre más íntegro”, dijo en la tribuna de la cámara de diputados, en el arranque del periodo de sesiones, el 1 de septiembre de 2021. Un par de meses antes, en julio, nos había dicho en entrevista: “Jamás me pelearé con la historia, y el presidente es parte de la historia”

En julio de 2022, mientras seguía relegado, estiró la liga y lanzó un aviso: si Morena elige a su candidato presidencial por encuesta, me voy

“Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar, porque va a ganar quien quieren que gane; no va a ser democrático, y no nos vamos a prestar a ninguna farsa”, sentenció.

Monreal ya estaba por irse, después de varios avisos, pero vino un cambio de señales. El pasado domingo comenzó a circular una carta, firmada por el presidente de Morena, Mario Delgado, donde pedía a los gobernadores de Morena invitar a los presidenciables a sus entidades. La nota no fue tanto eso, sino que a los nombres de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, se sumó el del senador.

Se abrió una rendija para él. Le quitaron el veto. Lo invitaron al tablero. El presidente López Obrador “opinó y decidió que se me incluyera para que se me generaran las condiciones para poder participar”, dijo. “La dirección del partido me ha mencionado como aspirante legítimo a suceder al presidente”, señaló. Ya no es desleal, pues, escucharlo y apoyarlo. ¿Hasta dónde le alcanzará? Esa es otra historia.

Se rumora que a las alcaldesas en Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, Sandra Cuevas y Lía Limón, sus alcaldes aliados les hicieron el desaire para solicitar al Gobierno de la Ciudad una reunión de Cabildo. ¿La Unión de Alcaldías de la CDMX, que presumía la oposición, hace agua?

