Príncipe Harry, tan humano como tú como yo

Hace 37 minutos exactamente acabo de pasar por el puente de Alma aquí en París, el lugar donde ocurrió el accidente que mató a la Princesa Diana. No puedo dejar de sentir un escalofrío al pasar por allí. Estoy completamente segura de que todos los que pasan por el puente de alguna manera u otra piensan en ella. Esto me ha llevado a pensar en un libro que estoy a unas hojas de terminar y como psicóloga me atrevo a decir que lo único que he encontrado en cada página es a un niño deseando encontrar su propio lugar, un desahogo del yo.

El libro “Spare: En la sombra” del Príncipe Harry ha molestado a miles de personas. Críticas, acusaciones, salta del interior de los lectores ese odio hacia su pareja, hacia él. No hay censura en las palabras que se usan para criticar a la realeza. Pareciera que tienen licencia para hacerlo: como lo tienen todo entonces puedo decir lo que sea sobre ellos. Se han metido a criticar el dolor de un príncipe, pero se les ha olvidado que están hablando de la herida de un niño que perdió a su madre trágicamente. Han dejado de ver al ser humano.

En 1997 yo estaba en duelo por haber perdido el 10 de agosto a mi abuela. La suya era una muerte esperada, aunque para ser sincera nunca se está del todo preparado para dejar ir a aquellos que más amamos. Ella sin duda era el amor de mi vida. Días después, el 31 de agosto, sorprendió al mundo la noticia de que la princesa de Gales había muerto. Yo en lo primero que pensé fue en el dolor de sus hijos. Vi a los niños en la tele como millones de personas detrás del féretro de su madre. Sentí dolor y empatía por ellos. Años más tarde comprendí que perder a la madre es quedarte sin raíces frente a la vida.

El hecho de que Harry haya nacido en una cuna de oro no lo blinda de su naturaleza; es tan humano como tú y como yo. Si sus demonios quedan exorcizados del dolor que sintió al llevar un duelo público, un duelo en protocolo; si darle la espalda hoy en el 2023 a la monarquía por la mujer que ama lo ayudará a recuperar ese duelo mal llevado; y si al proteger hoy a su mujer lo ayuda a recuperar el diálogo interno con su niño lastimado de 12 años, que no pudo hacer nada en su momento; si todo esto le va a servir a él, entonces yo creo sin temor a equivocarme que todo ha valido la pena y que Spare es un libro que le hizo recuperar dignamente su alma.

