La división máxima del boxeo

La división de peso completo siempre será la que cautiva la atención del público alrededor del mundo.

Jack Johnson fue el primer campeón de raza negra en la historia, y fue conocido en todo el planeta, cuando no existía ni siquiera el radio, ni televisión, internet ni redes sociales. Jack Dempsey logró la primera taquilla de un millón de dólares. En tanto, Joe Louis estableció el récord de defensas de título mundial, con 25, marca que al día de hoy prevalece.

Por su parte, Rocky Marciano se retiró invicto como monarca, con 49-0. Muhammad Ali revolucionó el boxeo y al deporte en general, al ser el más grande de la historia arriba y abajo del ring.

Ali logró que el deporte trascendiera por encima de cualquier cosa, en su momento fue el ser humano más conocido del planeta, rompió todos los paradigmas y será por siempre la cara del boxeo. Larry Holmes llenó los zapatos de Muhammad y logró 15 defensas del título mundial. Después llegó Mike Tyson, quien paralizó al mundo cuando subía al ring, y fue considerado como el noqueador más bestial; coincidieron con él otras figuras de la talla de Evander Holyfield, Riddick Bowe y Lennox Lewis, además de otros muchos buenos peleadores de la división.

Lennox fue una fuerza que dominó por una década, y le entregó la estafeta a Vitali Klitshko, quien también se retiró como campeón mundial. Deontay Wilder dominó por cinco largos años con espectacular poder de puños hasta la llegada del actual rey de la división, el británico Tyson Fury.

El monarca mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) es considerado el hombre más poderoso del universo. Fury se le valora como un peleador invencible, y lo ha demostrado al noquear en dos ocasiones al excampeón Wilder, y despachó en seis rounds a Dillian Whyte ante 94 mil aficionados en Wembley, durante su último combate.

Después de un dominio del peso completo por los hermanos Vitali y Vladimir Klitshko, que duró más de una década, se ha logrado establecer una importante cantidad de boxeadores de gran calidad y así peleas de mucho interés en el mundo. Anthony Joshua tuvo tres cinturones por algún tiempo, Andy Ruiz llegó a la escena sorpresivamente al vencer a Joshua, quien ganó la revancha; Usyk, el gran ídolo de Ucrania, subió a peso completo después de dominar la división crucero. El cubano Luis Ortiz dio dos grandes peleas ante Wilder y sigue aún vigente; Joe Joyce, Joseph Parker, Frank Sánchez, Robert Helenius, Otto Wallin y otros más, son retadores que están listos para una oportunidad.

Al momento de escribir esta columna estoy esperando para irme al Crypto.com Arena (antes llamado Staples Center) en Los Ángeles para presenciar una gran cartelera en la que México está presente. Isaac Pitbull Cruz busca el título WBC plata ante Eduardo Ramírez; El Rayo Valenzuela busca seguir su impresionante carrera. Abner Mares regresa, tras sus problemas de retina, y la pelea estelar será entre en méxicoamericano Andy Ruiz y el cubano Luis King Kong Ortiz.

Ruiz vs. Ortiz es una pelea eliminatoria oficial del WBC. El ganador logrará el pase para pelear una eliminatoria final, y así disputar el campeonato mundial.

Deontay Wilder regresa al ring este 15 de octubre para enfrentar a Robert Helenius, en el Barclays Center, en otra pelea eliminatoria semifinal. El ganador va contra el vencedor entre Ruiz vs. Ortiz.

Mientras todo esto sucede, el campeón mundial WBC Tyson Fury, espera que sus promotores y los de USYK lleguen a un acuerdo para lograr la primera pelea unificatoria de la era de los cuatro cinturones. Si se firma este combate, Fury, campeón WBC, enfrentará a Oleksandr Usyk, monarca WBO, IBF y WBA.

El último monarca indiscutido fue Lennox Lewis, campeón CMB, cuando venció a Evander Holyfield, quien tenía los cinturones IBF y WBA.

Durante el proceso de seleccionar las mejores peleas de la historia para el libro WBC OPUS, pudimos revisar y entender la grandeza del peso completo. Esta división tiene combates memorables que han quedado en la memoria de los aficionados por generaciones. Algunos de estos grandes enfrentamientos en los 60 años de historia del WBC son:

Muhammad Ali vs. Joe Frazier I en el Madison Square Garden; ambos invictos y Frazier venció al gran ídolo.

George Foreman vs. Joe Frazier, los dos sin perder, pero Foreman noqueó a su rival.

Muhammad Ali vs. George Foreman. El famoso Rumble in the jungle, donde Ali reconquistó

su título.

Ali vs. Frazier III en la denominada Thrilla in Manila, una de las más dramáticas de la historia

Ali vs. Leon Spinks, cuando el novato Spinks derrotó al gran Ali.

Larry Holmes vs. Ken Norton, con 15 rounds de drama; Holmes conquistó el título WBC.

George Foreman vs. Ron Lyle. Ambos cayeron varias veces en un espectacular combate que duró solo cinco rounds.

Mike Tyson vs. Michael Spinks, ambos invictos, pero Tyson en la mejor forma de su carrera noqueó en sólo 91 segundos.

Tyson vs. Holyfield I y II; con la famosa mordida en la segunda.

Lennox Lewis vs. Vitali Klitshko; última pelea de Lewis y se retiró como campeón.

Deontay Wilder vs. Ortiz I y II, drama y nocaut espectacular en ambas.

Tyson Fury vs. Wilder I, II y III después de un empate dramático, Fury conquistó el título con un nocaut en el séptimo, y la trilogía terminó con una de las más grandes peleas al ver a ambos boxeador en la lona en los 11 rounds explosivos; Fury demolió a Wilder.

¿Sabías que...?

Earnie Shavers falleció hace tres días y pasó a la eternidad; será recordado como uno de los más brutales pegadores de la historia del boxeo. Él nunca fue campeón mundial, pero derrotó a varios ex campeones, incluyendo al gran Ken Norton. Shavers pegaba como patada de mula; Larry Holmes cayó en el noveno round, estaba noqueado. Mi papá nos contó como Holmes, cayó justo donde estaba don José, se decía a sí mismo: “me tengo que levantar, me tengo que levantar”. Lo hizo al segundo nueve y fue salvado por la campana. La comunidad del boxeo mundial se une en pena por la partida de una gran boxeador y mejor ser humano.

Anécdota de hoy

Uno de los momentos más importantes de la vida de mi papá fue cuando tuvo el honor de conocer en persona al Papa Juan Pablo II. Años después, el destino nos llevó a mi hermano Héctor y a mí a conocer al Santo Padre Francisco. Nuestro querido amigo Román Rodríguez nos recomendó con José María del Corral y Enrique Palmeyro para formar Scholas Occurrentes México. En la audiencia con el Papa, José María me presentó como el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, y se dio a conocer la creación del programa Box Val (Boxeando con valores).

Antes de salir del salón, el Papa Francisco saludó a dos niños que estaban justo frente a mí y después se acercó, extendió su mano y al estrecharlo, me miró fijamente y me dijo: “¿Entonces, campeón mundial?”. No sabía qué contestar, y en esa pausa, me aseguró: “¡Pero de peso completo!“ y soltó una hermosa carcajada. Ese es, sin duda, uno de los momentos más increíbles de mi vida.

