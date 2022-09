México, en el lugar 37 de 43 países evaluados en competitividad

*Para que no le tome por sorpresa, hoy lunes se tiene previsto un mega simulacro nacional de sismo a las 12 del mediodía con 19 minutos, en el que participarán 18 estados incluida la Ciudad de México, donde sonarán con la conocida alarma sísmica 13 mil 800 altavoces, si es que no fallan. Este ejercicio incluye edificios públicos y privados incluidas escuelas de todos los niveles y tendrá una duración aproximada de una hora a partir de su inicio, me comento Miriam Urzúa, titular de protección civil de la capital.

*Juan Díaz de la Torre sale de las sombras para operar “veladamente” la sucesión magisterial de Jalisco. De la mano de su hijo Juan Oscar Díaz y su compadre, José García Mora, titular de finanzas del SNTE Nacional, ha dispuesto dos candidaturas para la sección 47 y una para la sección 16, ambas en el estado de Jalisco. Con el membrete de “Unidad” en la sección 47, el cacicazgo de Díaz de la Torre está impulsando a Lorenzo Moccia, a quien une una estrecha hermandad con Juan Oscar y García Mora, y el de “Aliados” a Ilich González Contreras, hijo del ex secretario general Ulises González. En la sección 16 se promueve a Adrián Delgado Jr., hijo del ex secretario general Adrián Delgado. La pretensión de Juan Díaz de la Torre es tener cartas para jugar en el relevo de la dirigencia nacional del magisterio en 2024 y con ello, aniquilar a Alfonso Cepeda y sus posibles sucesores. Con lo anterior, Díaz de la Torre cumplirá su compromiso de apuntalar su apoyo y el de los maestros de Jalisco para Enrique Alfaro, en su afán de ser presidente de México y de ayudar a Pablo Lemus de convertirse en gobernador de esa entidad, ambos en contra de Morena, movimiento con quien Alfonso Cepeda está comprometido. El golpe de Estado se teje diariamente dentro del SNTE Nacional con los incondicionales de Juan Díaz de la Torre: su compadre José García Mora y su operadora financiera, Helena Sanguinetti Dobal.

*Con un nivel de competitividad bajo, México la obtuvo la posición 37 de 43 países evaluados por el Instituto Mexicano para la Competitividad, que considera la capacidad de generar y atraer inversiones. En una comparativa de datos nacionales de cada nación y de organismos internacionales como el Banco Mundial, la ONU y la UNESCO, entre otros, el organismo considera para la evaluación periódica de los países su Producto Interno Bruto, conectividad, salud, comercio y lucha contra la pobreza. En el caso de México, los rubros que más influyeron en su baja evaluación son Derechos, en el que retrocedimos dos lugares respecto a la evaluación inmediata anterior, Violencia y Bajo Crecimiento Económico.

*En lo que es una vergüenza política para el PRI y los priístas de bien, que los hay, el impresentable dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, fue doblado por el poder del gobierno federal de la autollamada 4t, por lo que cambió su mote de Alito al de Amlito. La estrellita en la frente es para el secretario de gobernación Adán Augusto López, el mismísimo que por conducto del senador y ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco amenazó con todas sus letras a Amlito, advirtiéndole que, si no jalaba, acabarían con desaforarlo como diputado, vincularlo a proceso y meterlo a la cárcel por esa laaarga cola de abusos y raterías como gobernador de Campeche que la actual gobernadora Layda Sansores hizo públicos en su “Martes del Jaguar”. Amlito negoció y lo dobló Adán Augusto al prometerle que no habría desafuero, que no habría prisión y que Layda dejaría de divulgar sus audios y videos comprometedores en redes. En lenguaje llano, el presidente del PRI prefirió salvar el pellejo y su libertad a pesar del descrédito y el repudio nacional que lo hunde arrastrando en su desprestigio a la otrora monolítica y poderosa maquinaria política fundada por Plutarco Elías Calles. Los priístas están en depresión y pena total porque les es imposible quitarlo de la dirigencia nacional ya que Moreno Cárdenas cambió los estatutos del tricolor para que no haya manera de que lo cesen, por lo que muy probablemente tendrán que aguantarlo hasta el 19 de agosto del próximo año. Es mas, esta misma semana con el voto de Amlito y sus seguidores priístas, Morena podrían alcanzar más de doce votos, los necesarios para alcanzar la ansiada mayoría calificada y así alargar hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas haciendo de policías en las calles del país. Ante la traición del PRI, Gabriel Quadri pide a MC unirse a la Alianza Va Por México. Los líderes del PAN y el PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano, pintaron su raya con Amlito y rompieron toda posibilidad de alianza electoral con el PRI para las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila que, como van las cosas, se llevará Morena.

