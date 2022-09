Las similitudes de la política y el futbol

Son más que conocidas las similitudes entre el fútbol y la política. Probablemente por ello hay poca interacción entre ambas actividades, salvo uno que otro fuego artificial y narrativa del momento. Como la toma de la Cooperativa Cruz Azul y su consecuente negocio gigantesco del equipo de fútbol, los dobles contratos que se realizaron en el pasado registrando uno ante las autoridades hacendarias y otro que era el acuerdo entre equipo y jugadores, y la desaparición de la segunda división entre otras.

El caso no sería de interés público si no existiera verdaderamente una colusión de intereses entre ambos, que resulta una verdadera tomada de pelo del actual gobierno, la aproximación al futbol pone en evidencia la paupérrima visión de el actual gobierno respecto al deporte. No abordo el financiamiento al beisbol y el berrinche de Andrés Manuel López Obrador porque simplemente es eso: un niño con entreteniéndose con una paleta de caramelo. Nada más.

Sin embargo el asunto del futbol mexicano es relevante porque hoy, también es más evidente el fracaso de éste ante el mercado norteamericano y la liga MLS, de la misma manera como nos han rebasado fácil y rápidamente en todo lo que seriamente se proponen. Pero el caso es que el fútbol es un sentimiento nacional, es patria, es historia, son cachirules, pero también importantes triunfos. Aunque casi todos fueron en la etapa de otros empresarios, y otros dirigentes deportivos, culturales y políticos.

El mundial del '86, por ejemplo, fue conseguido para México a pesar de las candidaturas que presentaron el presidente norteamericano Ronald Reagan, y el canciller canadiense Pierre Trudeau. Incluso, Henry Kissinger abogando en sesiones de la FIFA fue avasallado por el presidente de la FEMEXFUT Rafael del Castillo. Claro que entonces, se operó políticamente, se convenció y se llevó a cabo uno de los mundiales más exitosos en la historia del futbol en el mundo.

Hoy, para México el Mundial de 2026 se presenta con los retazos y la celebración de tan solo 10 juegos, aunque algunos dirán de manera conformista que eso es mejor que nada.

Por si fuera poco, de la mano un señor de apellido De Luisa, (presidente de la FMF) empleado corporativo de Televisa y amigo de Emilio Azcárraga, justo bajo el mismo concepto del clásico de ya sabemos quién de 99% lealtad y 1% capacidad. Sin conocimiento alguno sobre las bases deportivas, procesos, objetivos y lo profundo del fútbol, acompañado por otro señor de apellido Arriola, sí, Mikel Arriola (candidato impuesto a la jefatura de gobierno de la CDMX quién no conocía una sola colonia, cuyo mayor mérito fue ser un protegido burócrata sin trascendencia y a quien los liderazgos territoriales de la ciudad tuvieron que cargarlo, y a quien en campaña terminaron podándole "fantasías Mikel") hoy en una vergonzosa simulación le dan cara a Catar. El objetivo de ambos es llegar al mundial en México.

Por su parte el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no dice nada al respecto, ni de las también vergonzosas derrotas. de las selecciones menores y femeniles por no clasificar a sus mundiales, por no contener en lo más mínimo la pandemia en los estadios, por hacer caso omiso en el tema de violencia en los estadios, por obligar la renuncia de un jugador de fútbol brillante como Gerardo Torrado quien tuvo que ser el fusible que cargó con las torpezas ajenas, pero sobre todo por perder el mercado televisivo y la contienda deportiva ante los Estados Unidos.

Es evidente que la MLS ya ganó económica y deportivamente, mejor aún, ha ganado socialmente la batalla, y en los próximos años nos daremos cuenta. Mientras tanto, mantener a estos perezosos y torpes "dirigentes" viajando, ostentando un cargo y pagando pautas es una verdadera vergüenza del antiguo régimen, sin embargo también ahora lo son para el nuevo de López Obrador. Al final del día, a la hora de rendir cuentas los dos son exactamente lo mismo. Cuanta tristeza para el pueblo mexicano.

Será que cuando menos le cumplan a quienes hicieron que llegaran a ocupar sus cargos, por cierto muy bien pagados? Yo no lo creo. Por la sencilla razón de que ninguno entiende de dónde vienen y mucho menos hacia donde van.

Como otros que conozco.

Y no es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ

